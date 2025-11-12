باشگاه خبرنگاران جوان- دومین گردهمایی «روایت شهر» با محوریت بازنمایی مقاومت فرهنگی و اجتماعی تهران و بررسی روایتهای شهری در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شامگاه سهشنبه ۲۰ آبانماه در محوطه مجموعه فرهنگی و هنری ایوان شمس برگزار شد.
دکتر محمدامین توکلیزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در این مراسم با اشاره به اهمیت مستندسازی تجربههای زیسته شهروندان در دوران جنگ ۱۲ روزه، گفت: «این رویداد فرصتی برای ثبت وقایع و حقایق جنگ ۱۲ روزه است؛ نسلی که نوجوانی خود را در دفاع مقدس اول تجربه کرد، امروز خاطراتی برای روایت دارد و نسل جدید نیز پس از این جنگ، قلهای برای افتخار و روایتگری در اختیار دارد.»
وی با تأکید بر نقش رسانه در انعکاس حقانیت و پیروزیهای ملت ایران، افزود: «هدف اصلی این گردهمایی، تقویت گفتمان هویتمحور و تبادلنظر درباره نقش رسانه در بازنمایی مقاومت فرهنگی و اجتماعی تهران است.»
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به روایت جدید از شهر تهران اظهار کرد: «امروز تهران شناسنامه تازهای برای خود ساخته است. پایتخت ایران با قدمتی بیش از ۲۶۰ سال، سرشار از افتخار است و باید درباره این موضوعات به شکل جدیتری سخن گفت.»
توکلیزاده در پایان با اشاره به توصیف رهبر معظم انقلاب از این نبرد بهعنوان «قهرمانانه»، گفت: «این روایت کمک میکند تا جایگاه ملت ایران در تاریخ و آینده جهان به درستی بازشناسی شود.»
در این گردهمایی که در فضایی صمیمانه و اندیشهورزانه برگزار شد، جمعی از مربیان عرصه تعلیم و تربیت، نوجوانان فعال رسانهای و کنشگران فضای مجازی حضور داشتند و به بازخوانی تجربههای زیسته دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مستندسازی تحولات شهری در عرصه آموزش پرداختند.
سخنرانان این مراسم شامل طه ناصح، نوجوان فعال در جنگ ۱۲ روزه با موضوع «جنگی که منتظرش بودیم»؛ هادی زینعلی، روانشناس و پژوهشگر تعلیم و تربیت با موضوع «نظریه نوجوان پیشران»؛ منصور مصطفیزاده، نویسنده و فعال فرهنگی با عنوان «معمولیهای قهرمان و قهرمانهای معمولی»؛ حسین شکیبراد، مدیر فرهنگسرای نوجوان با موضوع «آنجا که تحول رنگ شجاعت گرفت»؛ جواد کاظمی، مدیر گروه هنری صدر پلاس با موضوع «پای کارهای روزهای مبادا»؛ و حسین حقپناه، فعال حوزه نوجوان با موضوع «نوجوان، مرز و هویت ملی» بودند.
این برنامه با حضور نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله، فعالان رسانهای و مربیان تعلیم و تربیت نسل آیندهساز برگزار شد و تلاش داشت تا با تمرکز بر روایتهای شهری، نقش تهران را در مقاومت فرهنگی و اجتماعی برجسته سازد.