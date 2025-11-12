معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در دومین گردهمایی «روایت شهر» با محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بر ضرورت ثبت روایت‌های قهرمانانه ملت ایران تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دومین گردهمایی «روایت شهر» با محوریت بازنمایی مقاومت فرهنگی و اجتماعی تهران و بررسی روایت‌های شهری در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شامگاه سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه در محوطه مجموعه فرهنگی و هنری ایوان شمس برگزار شد.

دکتر محمدامین توکلی‌زاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در این مراسم با اشاره به اهمیت مستندسازی تجربه‌های زیسته شهروندان در دوران جنگ ۱۲ روزه، گفت: «این رویداد فرصتی برای ثبت وقایع و حقایق جنگ ۱۲ روزه است؛ نسلی که نوجوانی خود را در دفاع مقدس اول تجربه کرد، امروز خاطراتی برای روایت دارد و نسل جدید نیز پس از این جنگ، قله‌ای برای افتخار و روایتگری در اختیار دارد.»

وی با تأکید بر نقش رسانه در انعکاس حقانیت و پیروزی‌های ملت ایران، افزود: «هدف اصلی این گردهمایی، تقویت گفتمان هویت‌محور و تبادل‌نظر درباره نقش رسانه در بازنمایی مقاومت فرهنگی و اجتماعی تهران است.»

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به روایت جدید از شهر تهران اظهار کرد: «امروز تهران شناسنامه تازه‌ای برای خود ساخته است. پایتخت ایران با قدمتی بیش از ۲۶۰ سال، سرشار از افتخار است و باید درباره این موضوعات به شکل جدی‌تری سخن گفت.»
توکلی‌زاده در پایان با اشاره به توصیف رهبر معظم انقلاب از این نبرد به‌عنوان «قهرمانانه»، گفت: «این روایت کمک می‌کند تا جایگاه ملت ایران در تاریخ و آینده جهان به درستی بازشناسی شود.»
در این گردهمایی که در فضایی صمیمانه و اندیشه‌ورزانه برگزار شد، جمعی از مربیان عرصه تعلیم و تربیت، نوجوانان فعال رسانه‌ای و کنشگران فضای مجازی حضور داشتند و به بازخوانی تجربه‌های زیسته دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مستندسازی تحولات شهری در عرصه آموزش پرداختند.

سخنرانان این مراسم شامل طه ناصح، نوجوان فعال در جنگ ۱۲ روزه با موضوع «جنگی که منتظرش بودیم»؛ هادی زینعلی، روانشناس و پژوهشگر تعلیم و تربیت با موضوع «نظریه نوجوان پیشران»؛ منصور مصطفی‌زاده، نویسنده و فعال فرهنگی با عنوان «معمولی‌های قهرمان و قهرمان‌های معمولی»؛ حسین شکیب‌راد، مدیر فرهنگسرای نوجوان با موضوع «آنجا که تحول رنگ شجاعت گرفت»؛ جواد کاظمی، مدیر گروه هنری صدر پلاس با موضوع «پای کار‌های روز‌های مبادا»؛ و حسین حق‌پناه، فعال حوزه نوجوان با موضوع «نوجوان، مرز و هویت ملی» بودند.


این برنامه با حضور نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله، فعالان رسانه‌ای و مربیان تعلیم و تربیت نسل آینده‌ساز برگزار شد و تلاش داشت تا با تمرکز بر روایت‌های شهری، نقش تهران را در مقاومت فرهنگی و اجتماعی برجسته سازد.

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
زاکانی:
هزینه‌های صرف‌جویی آب صرف اصلاح شبکه می‌شود/ وزارت نیرو هیچ چاه آبی در اختیار شهرداری نگذاشته
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
اجرای طرح «پردیس خانواده» در پنج منطقه پایتخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ملاقات دردسرساز مادر و کودک بعد از طلاق
شاکی خواهان قطع انگشت دست متهم شد
هشدار پلیس فتا درباره بدافزار «عکس یادگاری با هوش مصنوعی»
دومین فراخوان تعیین تکلیف ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی
تردد در ۲ بزرگراه صدر و حکیم پرحجم و سنگین است
تشکیل پرونده قضایی در رابطه با فوت ۴ کارگر شهرداری تهران
هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و رمزارز
هوای تهران در شرایط قابل قبول است
طرح ملی «محیط‌یار» در مدارس ابتدایی سراسر کشور آغاز شد
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
آخرین اخبار
توکلی‌زاده: تهران شناسنامه تازه‌ای ساخته است؛ روایت قهرمانانه جنگ ۱۲ روزه باید ثبت شود
هزینه‌های صرف‌جویی آب صرف اصلاح شبکه می‌شود/ وزارت نیرو هیچ چاه آبی در اختیار شهرداری نگذاشته
بررسی مجازات‌های قانون مبارزه با مواد مخدر
اجرای طرح «پردیس خانواده» در پنج منطقه پایتخت
کاهش بازگشت به چرخه اعتیاد با تامین معیشت و مسکن بهبودیافتگان
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
راه‌اندازی سامانه هوشمند بازرسی دفاتر قانونی در تأمین اجتماعی
سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت شنبه ۲۴ آبان‌ماه برگزار می‌شود
پیشنهاد استانداری برای تشکیل کمیته کارشناسی بررسی مشکلات بازار تهران
طرح ملی «محیط‌یار» در مدارس ابتدایی سراسر کشور آغاز شد
شاکی خواهان قطع انگشت دست متهم شد
هشدار پلیس فتا درباره بدافزار «عکس یادگاری با هوش مصنوعی»
ایران به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی وین و استراسبورگ در حوزه مالکیت معنوی پیوست
هشدار پلیس آگاهی درباره کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و رمزارز
ملاقات دردسرساز مادر و کودک بعد از طلاق
تردد در ۲ بزرگراه صدر و حکیم پرحجم و سنگین است
هوای تهران در شرایط قابل قبول است
تشکیل پرونده قضایی در رابطه با فوت ۴ کارگر شهرداری تهران
دومین فراخوان تعیین تکلیف ۱۷۰۰۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی
دستگیری سارق موبایل قاپ در ری
ورود اتوبوس‌های دوکابین به پایتخت تا پایان بهمن ماه/ احتمال تعطیلی پاساژ علاءالدین
دستگیری سارقانی که حتی موتورسیکلت‌شان هم مسروقه بود
توافقنامه حج تمتع ۱۴۰۵ میان ایران و عربستان امضا شد
سرقت ۳ هزار و ۷۰۰ دلاری خانم نظافتچی
دستگیری عامل قدرت نمایی مقابل قهوه خانه در بازار تهران
همکاری شهرداری تهران و وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای امنیت غذایی شهروندان
تشکیل پرونده قضایی برای منتشرکنندگان ادعای پیدا شدن پیکر‌های مجهول‌الهویه در سد کرج
در جنگ اخیر اقتدار نیرو‌های مسلح در سطح جهانی شناخته شد
اعلام آمادگی سازمان بهشت زهرا برای برگزاری نماز باران
تشکیل پرونده قضائی و اعلام جرم علیه یک بلاگر