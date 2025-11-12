باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی نجارقابل در جلسه با رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل، گفت: هوشمندسازی شهر گردشگری سرعین در همکاری با پارک علم و فناوری استان و با هدف ارتقا خدمات پیگیری می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: با توجه به جایگاه ویژه شهر سرعین به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور، لازم است با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه ایجاد شهر هوشمند گردشگری فراهم شود.

او تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد زیرساخت‌های هوشمند در حوزه‌های اطلاع‌رسانی، مدیریت گردشگر، خدمات الکترونیکی اقامت و حمل و نقل، پایش محیطی و امنیت گردشگران است.

نجارقابل ادامه داد: این اقدام ضمن ارتقای کیفیت خدمات و رضایت‌مندی مسافران، موجب رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار و افزایش سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص استان می‌شود.

منبع: میراث فرهنگی