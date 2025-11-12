معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت: شهر گردشگری سرعین هوشمند سازی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  یحیی نجارقابل در جلسه با رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل، گفت: هوشمندسازی شهر گردشگری سرعین در همکاری با پارک علم و فناوری استان و با هدف ارتقا خدمات پیگیری می‌شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: با توجه به جایگاه ویژه شهر سرعین به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور، لازم است با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه ایجاد شهر هوشمند گردشگری فراهم شود.

او تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد زیرساخت‌های هوشمند در حوزه‌های اطلاع‌رسانی، مدیریت گردشگر، خدمات الکترونیکی اقامت و حمل و نقل، پایش محیطی و امنیت گردشگران است. 

نجارقابل ادامه داد: این اقدام ضمن ارتقای کیفیت خدمات و رضایت‌مندی مسافران، موجب رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار و افزایش سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص استان می‌شود.

منبع: میراث فرهنگی

برچسب ها: هوشمند سازی شهر ها ، شهر سرعین ، رونق اقتصادی ، اشتغالزایی پایدار
خبرهای مرتبط
فاز اول کمربندی سرعین امسال بهره‌برداری می‌شود
اجرای طرح نصب پلاک‌های هوشمند در اردبیل مصوب شد
استاندار اردبیل:
۵۰ درصد تصادفات اردبیل در جاده‌های فرعی و روستایی اتفاق می‌افتد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمین احداث شهرک صنعتی، کشاورزی وصنفی درشهرستان اردبیل تامین شد
اجرای ۶۰ طرح پیشران توسعه در استان اردبیل
شهر سرعین هوشمندسازی می‌شود
آخرین اخبار
شهر سرعین هوشمندسازی می‌شود
اجرای ۶۰ طرح پیشران توسعه در استان اردبیل
زمین احداث شهرک صنعتی، کشاورزی وصنفی درشهرستان اردبیل تامین شد