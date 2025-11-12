وزیر نیرو گفت: خط لوله انتقال آب از طالقان اصلاح شده است؛ مصرف آب تهران بیش از ۷ مترمکعب و بسیار بالاست

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در سخنانی به چالش‌های موجود در تأمین انرژی و اهمیت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تعداد زیادی نیروگاه مازوت‌سوز در کشور نداریم و باید به این نکته توجه کنیم که مازوت یک کالای گران‌قیمت است که نمی‌خواهیم آن را بسوزانیم. ما تمایل داریم که مازوت را به کالا تبدیل کنیم.

وی افزود: همه سوخت‌های فسیلی صرفاً برای سوزاندن نیستند و می‌توانند کاربرد‌های دیگری نیز داشته باشند. ما علاقه‌ای به سوزاندن نیروگاه‌ها نداریم، زیرا این کار هم به نیروگاه‌ها آسیب می‌زند و هم به‌طور کلی مازوت کالای باارزشی است.

علی‌آبادی در ادامه گفت: در کشورمان بیشتر نیروگاه‌ها گازسوز هستند، اما در شرایطی که کمبود گاز وجود داشته باشد، به‌ویژه در هوای سرد، ممکن است مجبور شویم به تأمین گاز برای خانه‌ها بپردازیم و به این ترتیب برای تأمین برق مورد نیاز مردم از مازوت استفاده کنیم. این کار را خودمان هم دوست نداریم.

وزیر نیرو همچنین به استفاده از منابع آبی تهران اشاره کرد و گفت: “تهران از چندین سد و مخزن و سفره‌های زیرزمینی برای شرایط اضطراری استفاده می‌کند. از جمله این سد‌ها می‌توان به سد ماملو، سد کرج، سد لار، سد لتیان و سد طالقان اشاره کرد. امسال ظرفیت استفاده از آب طالقان نیز به‌روز شده است و اکنون می‌توانیم بالای ۷ متر مکعب در دقیقه از آن استفاده کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: ما باید تلاش کنیم تا به کمک یکدیگر مصرف انرژی را کاهش دهیم تا بتوانیم نیاز‌های برق مردم را به‌خوبی تأمین کنیم.