باشگاه خبرنگاران جوان - محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در نشست خبری تازه خود گفت: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا پنجم آبان به ۲۷۲۰ مگاوات رسیده که در ابتدای دولت عددی حدود ۱۳۰۰ مگاوات بود. او افزود تا پایان آبان ۴۲۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه می‌شود و اگر منابع مالی به موقع تأمین شوند، امید می‌رود تا پایان آذرماه به ۴ هزار مگاوات برسیم.

طرزطلب تأکید کرد در صورت تحقق این هدف، مسیر دستیابی به ۷ هزار مگاوات تا پایان سال امکان‌پذیر خواهد بود، اما در صورت بروز تأخیر در اقدامات مالی، رقم نهایی حداکثر ۵۲۰۰ مگاوات خواهد بود. وی گفت: «منابع مالی هفته آینده تعیین‌تکلیف می‌شود و روند اداری پروژه‌ها نیز باید متناسب با آن اصلاح شود.»

معاون وزیر نیرو با اشاره به وجود بیش از ۵۰۰ ساختگاه فعال در ۳۱ استان کشور افزود: «تعداد پروژه‌های فعال با درصد پیشرفت مشخص در سایت ساتبا منتشر شده و تلاش می‌کنیم تا تابستان آینده ظرفیت را به حدود ۱۱ هزار مگاوات برسانیم.»

با این حال او هشدار داد که حتی با رشد فعلی ظرفیت، ناترازی برق کشور از بین نخواهد رفت، زیرا نیروگاه‌های خورشیدی تنها ضریب تولید ۲۱ درصدی دارند و در ساعات شبانه‌روز نمی‌توانند پاسخگوی تقاضا باشند.

طرزطلب در بخش دیگری از سخنانش اقدامات ساتبا برای بهبود بهره‌وری را تشریح کرد و از اجرای برنامه جایگزینی کولرهای کم‌مصرف، و صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی خبر داد. به گفته او، «گواهی صرفه‌جویی به یکی از ابزارهای تازه مدیریت مصرف تبدیل شده و می‌توان از ظرفیت آن در بازار انرژی استفاده کرد.»

به گفته رئیس ساتبا، مسیر تجدیدپذیرها در ایران با وجود عقب‌ماندگی تاریخی، رو به رشد است، اما تحقق اهداف منوط به حمایت مالی جدی دولت و رفع موانع اجرایی است.

