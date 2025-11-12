شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم هفته مازندران در روستای حاجی صنم کلا در استان مازندران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته مازندران امسال با شعار "مازندران؛ تمدن، تدین و همدلی" در روستای حاجیکلا صنم این استان با ویژه برنامه‌های شاد و متنوع با همت شورای روستا؛ دهیاری واهالی روستای حاجیکلا صنم برگزار شد. در این مراسم اهالی خونگرم و هنرمند مازندرانی با اجرای هنر‌های دستی و اجرای موسیقی سنتی سرنا و شعر خوانی و دیگر برنامه‌های متنوع هفته مازندران را دراخرین روز گرامی داشتند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سالار خطیر - مازندران

