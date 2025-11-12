باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علاالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: دولت معیارهای مختلفی دارد که یکی از مهمترین معیارهای آن، نیروی انسانی است.
وی ادامه داد: دولتها میتوانند بر اساس مؤلفههای متعددی سنجیده شوند. این مؤلفهها شامل نیروی انسانی، واحدهای موازی ـ از جمله تعداد نهادها و سازمانهایی که وظایف مشابهی را انجام میدهند ـ و واحدهای غیرضروری، یعنی نهادهایی که به نظر نمیرسد به بهبود کارایی دولت کمک کنند، است.
رفیعزاده گفت: دستگاههای اجرایی موازی به دستگاههایی اشاره دارند که وظایف مشابهی را انجام میدهند و در بسیاری از موارد میتوانند موجب بروز مشکلاتی در کارایی و بهرهوری دولت شوند.
او بیان کرد: وجود واحدهای موازی میتواند منجر به افزایش هزینههای اداری و نیروی انسانی شود.
رفیعزاده افزود: تداخل در وظایف و مسئولیتها میتواند به کاهش کارایی و عملکرد کل دولت منجر شود.
او اظهار کرد: با توجه به مؤلفههای مختلف اندازهگیری دولت و تأثیر واحدهای موازی، میتوان گفت که اندازه دولت در بسیاری از موارد بزرگتر از آنچه لازم است به نظر میرسد. این موضوع نیاز به بررسی و اصلاح دارد تا بتوان کارایی و بهرهوری دولت را افزایش داد.