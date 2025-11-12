باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی شبکه‌های هیأت و تشکل‌های دینی کشور شعار مشترک هیأت‌های مذهبی در ایام فاطمیه سال ۱۴۰۴ را «رمز پیروزی ما یا زهراست» اعلام کرد.

این شعار با هدف ایجاد وحدت رویه و انسجام محتوایی در برنامه‌ها و فعالیت‌های تبلیغی هیأت‌ها در سراسر کشور و با جمع‌بندی نظرات و پیشنهادهای فعالان و مسئولان هیأت‌های مذهبی برگزیده شده است.

این اقدام در ادامه رویکرد سال‌های گذشته سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در تعیین شعارهای مشترک فصلی و مناسبتی و با هدف تقویت هم‌افزایی، هماهنگی و تولید محتوای یکپارچه در برنامه‌های عزاداری و فرهنگی هیأت‌ها انجام شده است.

منبع: سازمان تبلیغات اسلامی