باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مسعود بارزانی، رئیس سابق اقلیم کردستان عراق امروز چهارشنبه، موفقیت انتخابات مجلس نمایندگان این کشور را به مردم کردستان و تمام مردم عراق تبریک گفت.

بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان است، در بیانیه‌ای اظهار داشت: «لازم می‌دانم از رهبری، اعضا، کادر‌ها و هواداران حزب، و همچنین از نیرو‌های امنیتی و تمامی نهاد‌های مرتبط، به‌خاطر تلاش‌های مستمر و تعهدشان در تضمین برگزاری انتخابات در فضایی آرام و امن تشکر و قدردانی کنم.»

او افزود: «امیدوارم این انتخابات و نتایج آن به قرار گرفتن عراق در مسیر درست کمک کند.»

پیش‌تر، قیس المحمداوی، رئیس کمیته عالی امنیتی انتخابات و معاون فرمانده عملیات مشترک، موفقیت طرح امنیتی انتخابات ششمین دوره مجلس نمایندگان عراق را اعلام کرده بود.

انتخابات مجلس نمایندگان عراق در روز‌های نهم و یازدهم نوامبر جاری، شامل رای‌گیری ویژه و عمومی، برگزار شد؛ این انتخابات بخشی از روند دموکراتیک پس از سال ۲۰۰۳ است که با سقوط رژیم بعث شکل گرفت.

سازمان ملل نیز صبح امروز از احزاب سیاسی عراق خواست تا هرچه سریع‌تر دولت فدرال جدید را به‌طور مسالمت‌آمیز و در زمان مناسب تشکیل دهند و بار دیگر تعهد خود را به حمایت از مسیر دموکراتیک عراق تاکید کرد.

منبع: شفق نیوز