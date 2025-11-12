باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نامه‌ای به اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم تروریستی اسرائیل ارسال کرده و رسما خواستار عفو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی که در حال محاکمه به اتهام فساد است، شده است.

ترامپ در نامه خود که صبح امروز به هرتزوگ تحویل داده شد، نوشته است: «باعث افتخار من است که در این زمان تاریخی به شما نامه می‌نویسم، زمانی که ما با هم به صلحی دست یافته‌ایم که حداقل ۳۰۰۰ سال مورد انتظار بوده است.»

او ادعا کرده است: «اینجانب از شما می‌خواهم بنیامین نتانیاهو را کاملا عفو کنید، کسی که نخست‌وزیر جنگ زمانه‌ای شجاع و تصمیم‌گیرنده بوده و اکنون اسرائیل را به دوران صلح می‌برد، دوره‌ای که شامل همکاری مستمر من با رهبران کلیدی خاورمیانه برای اضافه کردن کشور‌های بیشتر به توافق‌های ابراهیمی تغییر دهنده جهان است.»

ترامپ با وجود دخالت در امور داخلی رژیم تروریستی مدعی شد: «من کاملا به استقلال دستگاه قضایی اسرائیل احترام می‌گذارم»، اما اتهامات فساد علیه نتانیاهو را «تعقیب سیاسی و غیرموجه» می‌خواند.

او در پایان نوشت: «اسحاق، ما رابطه‌ای عالی برقرار کرده‌ایم که من از آن بسیار سپاسگزار و مفتخرم، و توافق کردیم که از همان زمان تحلیف من در ژانویه، تمرکز باید بر بازگرداندن اسرا و تحقق توافق صلح باشد. اکنون که به این موفقیت‌های بی‌سابقه دست یافته‌ایم، زمان آن است که با عفو نتانیاهو، اسرائیل را متحد کرده و این پرونده قضایی را برای همیشه خاتمه دهیم.»

منبع: تایمز اسرائیل