باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت فضایی «روسکوسموس» اعلام کرد که موشک جدید «سویوز-۵» به پایگاه فضایی «بایکونور» رسیده و برای پرتاب آماده می‌شود.

در بیانیه این سازمان آمده است: «موشک فضایی جدید روسی سویوز-۵ به پایگاه فضایی بایکونور منتقل شده و اجزای آن به بخش مونتاژ و آزمایش پایگاه تحویل داده شده‌اند تا برای نخستین پرتاب خود که قرار است در ماه دسامبر انجام شود، آماده شود.»

این بیانیه می‌افزاید: «از ویژگی‌های مهم سکوی پرتاب مخصوص موشک سویوز-۵ در بایکونور این است که عملیات آماده‌سازی و پرتاب به صورت خودکار انجام می‌شود، که این موضوع مدت زمان حضور موشک در محل پرتاب را کاهش داده و دقت برنامه زمانی پرتاب را افزایش می‌دهد.»

این سازمان همچنین توضیح داد که این موشک دو مرحله‌ای در مرکز صنایع فضایی «پروگرِس» روسیه ساخته شده و به دلیل استفاده از سوخت سازگار با محیط‌زیست، از ایمنی زیست‌محیطی بالایی برخوردار است.

«سویوز-۵» یک موشک فضایی میان‌برد و دو مرحله‌ای است که روسیه آن را به عنوان جایگزین موشک‌های «سویوز-۲» توسعه داده است. طول این موشک ۶۱.۸۷ متر، قطر آن ۴.۱ متر و وزن کلی آن ۵۳۰ تُن است.

مرحله نخست آن با موتور‌های RD۱۷۱MV و مرحله دوم با موتور‌های RD۰۱۲۴MS کار می‌کند. این موتور‌ها از سوخت نفتیل و اکسیژن مایع استفاده می‌کنند و موشک قادر است محموله‌هایی تا وزن ۱۷ تُن را به مدار نزدیک زمین منتقل کند.

منبع: خبرگزاری تاس