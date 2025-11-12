باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل وارد یک مناقشه جدید با ارتش و وزارت جنگ این رژیم تروریستی درباره آینده بودجه امنیتی آن پس از پایان جنگ غزه شده است.
اولویت نهادهای امنیتی تضمین تامین مالی کافی رژیم تروریستی اسرائیل برای آمادگی در مواجهه احتمالی آینده با ایران، حزبالله، یمن یا گروه حماس در غزه و همچنین شکلگیری انتفاضهای دیگر دز کرانه باختری و سایر مناطق است.
در مقابل، اسموتریچ و تیم وزارت دارایی تلاش میکنند تا هزینههای نظامی که طی دو سال گذشته به دلیل جنگ بهطور بیسابقهای افزایش یافته، کنترل شود.
تا کنون هیچ یک از طرفین رقم نهایی بودجه پیشنهادی برای سال ۲۰۲۶ را بهطور رسمی اعلام نکردهاند. به نظر میرسد وزارت جنگ رژیم تروریستی خواستار بودجهای معادل ۱۴۴ میلیارد شکل است که شامل بودجه سالانه معمول بهعلاوه تخصیصهای اضافی مرتبط با مرحله پس از هفتم اکتبر باشد، در حالی که وزارت دارایی این رژیم تروریستی قصد دارد بودجه را کاهش داده و به حدود ۱۳۰ میلیارد شکل برساند.
برای مقایسه، در سال ۲۰۱۵ نیز اختلافی بین ارتش و وزارت دارایی بر سر گزارش کمیته لوکر وجود داشت که مشخص کند بودجه ۵۹ یا ۶۱ میلیارد شِکل باشد.
امروز، پس از وقایع هفتم اکتبر، ارقام پایین بودجه بین ۷۰ تا ۹۰ میلیارد شِکل قرار گرفته است که نشاندهنده تغییر بزرگ در وضعیت امنیتی اسرائیل است. این ارقام شامل افزایشهای تصویبشده پس از هفتم اکتبر یا تخصیصها برای جنگهای آینده نمیشود.
کمیته ناگل، که توسط بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل برای ارائه توصیههای استراتژیک درباره امنیت داخلی و بودجه تشکیل شده بود، در ژانویه سال گذشته بودجه ۱۲۳ میلیارد شِکل برای سال ۲۰۲۵ پیشنهاد کرد.
به نظر میرسد دو طرف به توافق اولیهای برای بودجه پایه ۹۰ میلیارد شِکل برای سال ۲۰۲۶ دست یافتهاند، اما اختلاف کنونی بر سر تخصیصهای اضافی مربوط به نیازهای پس از جنگ است.
منبع: آر تی