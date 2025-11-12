با انجام یک فعایت کوتاه چند دقیقه‌ای در روز، می‌توان استرس را کاهش داد و وضعیت خواب را بهبود بخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بسیاری از مردم در فصل‌های پاییز و زمستان با کاهش سطح انرژی و تمرکز روبه‌رو می‌شوند؛ پدیده‌ای که به دلیل تغییر آب‌وهوا و کوتاه شدن روز‌ها رخ می‌دهد.

در همین راستا، کارشناسان سلامت از مردم خواسته‌اند تا از زمان استراحت ناهار برای مقابله با خستگی فصلی استفاده کنند، به‌ویژه در شرایطی که میزان قرارگیری در معرض نور خورشید در روز‌های کاری بسیار کم است.

برینگ مور، مدیر بخش سلامت، ایمنی و فناوری شرکت «استوتیس»، تأکید کرده است که بیرون رفتن به هوای آزاد، حتی برای مدت کوتاه، می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر سلامت جسمی و روحی داشته باشد.

او می‌گوید: «استراحت بعد از ناهار در تمام طول سال مهم است، اما در ماه‌های تاریک زمستان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تنها ده دقیقه پیاده‌روی می‌تواند هوشیاری، خلق‌وخو و سطح انرژی شما را بالا ببرد و به تنظیم چرخه طبیعی خواب و بیداری کمک کند.»

مور توضیح داد که کمبود قرارگیری در معرض نور خورشید — به‌ویژه برای افرادی که در دفاتر بسته یا بدون پنجره کار می‌کنند — باعث کاهش سطح ویتامین D در بدن می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند خواب و روحیه را مختل کند و خطر ابتلا به پوکی استخوان، ضعف سیستم ایمنی و افسردگی فصلی را افزایش دهد.

او افزود که قرار گرفتن در معرض نور طبیعی به تثبیت سطح سروتونین — معروف به «هورمون شادی» — کمک می‌کند، و این امر موجب کاهش استرس و خستگی می‌شود.

مور همچنین اشاره کرد که فاصله گرفتن چند دقیقه‌ای از میز کار، نه تنها برای سلامت مفید است، بلکه عملکرد کاری را نیز بهبود می‌بخشد.

به گفته او، فشار کاری معمولاً در فصل زمستان و هم‌زمان با نزدیک شدن به پایان سال افزایش می‌یابد، و بسیاری از افراد از گرفتن استراحت خودداری می‌کنند.

او توضیح می‌دهد: «در زمستان، حجم کار‌ها بیشتر می‌شود، اما کار بیش از حد همیشه به معنای بهره‌وری نیست. کسی که هوشمندانه کار می‌کند، نتایج بهتری از کسی می‌گیرد که طولانی‌تر کار می‌کند. حتی یک استراحت ۳۰ دقیقه‌ای می‌تواند شما را از ساعت‌ها اشتباه و خستگی نجات دهد.»

مور همچنین هشدار داد که نشستن طولانی‌مدت مقابل صفحه‌نمایش‌ها موجب خستگی مغز می‌شود، در حالی که پیاده‌روی کوتاه هنگام استراحت ناهار باعث بازگشت تمرکز، افزایش نشاط ذهنی، و کاهش گرفتگی عضلات و مفاصل ناشی از کم‌تحرکی در هوای سرد می‌شود.

او در پایان بر اهمیت تقویت بدن در زمستان با مصرف مکمل‌های ویتامین D و خوراکی‌های سرشار از آن مانند گوشت قرمز، زرده تخم‌مرغ و ماهی‌های چرب تأکید کرد.

منبع: دیلی‌میل

برچسب ها: استرس ، خستگی ، استراحت ، ناهار ، کارمندان ، سلامت بدن ، ویتامین دی
خبرهای مرتبط
چه موقع بهترین زمان صرف ناهار است؟
ناهار طولاني عملکرد مغز را مي کاهد
کمبود ویتامین D و بروز نرمی استخوان در کودکان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از طهرانی‌مقدم تا ماهواره‌های بومی؛ روایت ایران در صنعت هوافضا
واکنش دانشگاه آزاد به حاشیه‌های مراسم دفاع «بهنوش طباطبائی»
ارزیابی ایمنی «واکسن سینوفارم» در دوران بارداری
بحران جدید غول‌های فناوری: کمبود برق مانع توسعه هوش مصنوعی می‌شود
۴ تهدید قابل توجه سرما برای تلفن همراه هوشمندتان
دیابت شایع ترین علت عدم بینایی و قطع عضو + فیلم
کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر نوزادان در ایران طی چهار دهه
داوری اردکانی: از هوش مصنوعی رو نگردانیم، اما شیفته آن نباشیم
برگزاری همایش ارزیابی الکترونیکی هیأت‌های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی
شارپ با یک دستگاه منحصر‌به‌فرد به دنیای اندروید بازمی‌گردد
آخرین اخبار
دکمه‌های لایک و اشتراک‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۶ از فیسبوک حذف می‌شوند
کشف سازوکاری جدید در آنتی بیوتیک‌ها برای مقاومت باکتری‌ها
تعریف ۲۰۰۰ پایگاه آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی برای سوادآموزان کشور
زمین در آستانه‌ سومین طوفان مغناطیسی بسیار شدید در سال جاری
واکنش دانشگاه آزاد به حاشیه‌های مراسم دفاع «بهنوش طباطبائی»
تعرفه‌های پزشکی قبل از شروع سال آینده ابلاغ خواهد شد
فراخوان جذب طرح‌های فناورانه در حوزه تولید و فرآوری بذر
شارپ با یک دستگاه منحصر‌به‌فرد به دنیای اندروید بازمی‌گردد
دیابت شایع ترین علت عدم بینایی و قطع عضو + فیلم
برگزاری همایش ارزیابی الکترونیکی هیأت‌های اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی
داوری اردکانی: از هوش مصنوعی رو نگردانیم، اما شیفته آن نباشیم
از طهرانی‌مقدم تا ماهواره‌های بومی؛ روایت ایران در صنعت هوافضا
کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر نوزادان در ایران طی چهار دهه
بحران جدید غول‌های فناوری: کمبود برق مانع توسعه هوش مصنوعی می‌شود
ارزیابی ایمنی «واکسن سینوفارم» در دوران بارداری
۴ تهدید قابل توجه سرما برای تلفن همراه هوشمندتان
راهکار افزایش ایمنی بدن در پاییز و زمستان + فیلم
لزوم تولید محتوای چندرسانه‌ای جذابِ آموزش قرآن به دانش‌آموزان
آغاز پویش «من هم تست HIV می‌دهم» از امروز تا ۲۰ آذرماه
مشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان، نمونه‌ای از فداکاری است
تقدیر از ۳۷ شخصیت فداکار در چهاردهمین آیین اعطای تندیس فداکاری