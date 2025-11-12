باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز -چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴- در پیامی به آیین نکوداشت مقام علمی و اخلاقی استاد رضا روزبه در زنجان که توسط معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان قرائت شد، استاد روزبه را فرزند دانا و پارسای زنجان توصیف کرد که در کلاس درس، علم را با ایمان و دانایی را با فروتنی پیوند زد و نشان داد مدرسه میتواند کانون پرورش انسان متعهد و اخلاقمدار باشد.
رییس جمهور در این پیام با اشاره به پیشینه فرهنگی و علمی استان زنجان از گنبد سلطانیه تا دانشوران و نوآوران این دیار، تأکید کرد: زنجان میتواند پرچمدار تحول در آموزش و تربیت ملی باشد.
متن پیام رئیسجمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»
فرهیختگان، فرهنگیان و مردم شریف زنجان.
سلام و درود صمیمانه مرام بپذیرید. امروز گرد هم آمدهایم تا یاد مردی را گرامی بداریم که آموزگار بود، اما رسالتش تنها آموزش نبود؛ او تربیت، اخلاق و انسانسازی را معنا میکرد. استاد رضا روزبه، فرزند دانا و پارسای زنجان، از آن چهرههای نادری است که در کلاس درس، علم را با ایمان و دانایی را با فروتنی پیوند زد و نشان داد مدرسه میتواند کانون پرورش انسانِ متعهد و اخلاقمدار باشد.
زنجان، سرزمین مردمان سختکوش و اندیشمند، خاستگاه اندیشه، عرفان و دانایی است؛ از معماری درخشان گنبد سلطانیه تا دانشوران و نوآورانی که چراغ معرفت را در ایران فروزان نگاه داشتند. امروز نیز برگزاری این آیین در زنجان یادآور آن است که این استان میتواند پرچمدار تحول در آموزش و تربیت ملی شود.
در دولت کنونی، باور ما این است که بنیان هر تحول پایدار، از مدرسه و معلم آغاز میشود؛ همانگونه که بارها گفتهام، آینده کشور به کیفیت آموزش و تربیت امروز گره خورده است. هیچ نهادی مهمتر از مدرسه برای ساخت آینده ایران وجود ندارد و هیچ شغلی شریفتر ازمعلمی نیست. معلمان و مدیران مدارس، رهبران حقیقی جامعهاند؛ آنان که ارزشهای انسانی و اجتماعی را به نسل نو منتقل میکنند و از میان درس و تجربه، راه آینده را میگشایند.
امروز بیش از هر زمان نیازمند الگوهایی هستیم که علم را در خدمت انسانیت و عدالت قرار دهند. در همین راستا، دولت جمهوری اسلامی ایران با افتخار از تاسیس «جایزه ملی استاد رضا روزبه» حمایت میکند؛ جایزهای که هدف آن شناسایی و پاسداشت معلمان، مربیان، مدیران و مدارسی است که در پیوند دادن دانش، اخلاق و مسئولیت اجتماعی پیشگاماند.
این جایزه با همت مردمی، مشارکت فرهیختگان، جامعه دانشگاهی، حوزوی، حامیان فرهنگی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، استانداری زنجان، طراحی خواهد شد و خانه دائمی آن در زنجان قرار خواهد داشت؛ شهری که خاستگاه اندیشه استاد روزبه بود و امروز میتواند آوردگاه دانش، تجربه و نوآوریهای رهبران آموزشی در فردای ایران باشد.
به روح پاک استاد رضا روزبه درود میفرستیم و از خداوند متعال میخواهیم ما را در ادامه راه او یاری دهد؛ راهی که در آن، علم چراغ هدایت است و اخلاق، روح علم.
با تقدیر از برگزارکنندگان این همایش و همهی معلمان و فرهنگیان عزیز کشور، امیدوارم که مدرسه و آموزش در ایران همواره جایگاه خلاقیت، مسئولیت و معنویت باقی بماند.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
