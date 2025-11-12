وزیر کار در جلسه امروز دولت، گزارشی از آخرین وضعیت بازار و شرایط کارگاه‌های کشور پس از جنگ ۱۲ روزه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صد و بیست و هفتمین جلسه هیئت دولت، صبح امروز -چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴- به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه، ضمن طرح مسائل و موضوعات اجرایی دستگاه‌های مختلف توسط اعضا، چندین گزارش مهم از اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف تشریح شد.

در جلسه امروز هیئت دولت، وزیر ورزش و جوانان گزارشی از وضعیت و توفیقات ورزشکاران ایرانی، به‌ویژه در بخش زنان و دختران، ارائه کرد و با اشاره به دستاورد‌های بی‌سابقه در این بخش در طول ۵۰ سال گذشته، از برنامه‌ریزی و اقدامات راهبردی این وزارتخانه برای آماده‌سازی تیم ملی امید برای حضور در رقابت‌های المپیک خبر داد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین با اشاره به موفقیت‌های ورزشکاران کشورمان در بازی‌های کشور‌های اسلامی اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در این مسابقات موفق به کسب ۴ مدال طلا، علاوه بر مدال‌های نقره و برنز، شده است که ۳ مدال از مجموع مدال‌های طلا توسط بانوان ورزشکار کشور و یک مدال نیز توسط تیم فوتسال مردان کسب شده است.

در ادامه، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به ارائه گزارشی از سفر خود به ازبکستان پرداخت و از انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد و ثمربخش میان دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی خبر داد.

سپس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از آخرین وضعیت بازار کار و شرایط کارگاه‌های کشور پس از جنگ ۱۲ روزه و اقدامات حمایتی دولت از واحد‌های آسیب‌دیده تولیدی ارائه کرد.

وی ضمن اشاره به چالش‌های موجود در حوزه برق، ثبت سفارش و سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی، به تشریح طرح جدیدی با عنوان «تسویه هوشمند» پرداخت. بر اساس این طرح، پرداخت‌های اعتباری به‌صورت برخط و در صورت کمبود موجودی، نسبت به پایه اعتبار انجام می‌شود و برداشت از حساب نیز در صورت افزایش موجودی نسبت به پایه اعتبار به‌صورت آنلاین صورت می‌پذیرد. این طرح با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت اجرایی خواهد شد.

در بخش دیگری از جلسه، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ارائه کرد.

بر اساس گزارش وزیر راه و شهرسازی، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، در مجموع ۹۸ هزار و ۳۵۵ دستگاه کشنده و کامیون جدید به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه شده است.

رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت در این زمینه بر ضرورت جایگزینی کامیون‌ها و کشنده‌های جدید با خودرو‌های اسقاطی تأکید کرده و مقرر کردند، آیین‌نامه پیشین اصلاح و واردات در قبال اسقاط انجام پذیرد.

در ادامه جلسه، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز گزارشی از اجلاس وزرای کشور‌های حوزه «نوروز» ارائه کرد. این اجلاس با حضور وزرای ۱۳ کشور عضو و چند کشور مهمان برگزار خواهد شد و محور‌های فرهنگی، گردشگری، اقتصادی، دانشگاهی، علمی و رسانه‌ای آن با محوریت جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

