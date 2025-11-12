شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از کمبود امکانات رفاهی و معضلات اهالی روستای قره خاچ از توابع شهرستان قره خاچ استان آذربایجان غربی سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قره خاچ یک دهکده تفریحی و گردشگری در نزدیکی شهرماکو است که در استان آذربایجان غربی قرار گرفته است. مدتی است که به بهانه تعویض لوله آب؛ معابر کنده شده و اهالی این روستا را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است. از سوی دیگر خاموش بودن تیر چراغ‌های برق؛ ساکنان را به دردسر انداخته و آنها نمی‌توانند هنگام شب در معابر تردد کنند. همچنین جولان سگ‌های ولگرد نیز معضلات این روستا را دوچندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رفع این مشکلات شد.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

