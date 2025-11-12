رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی کشور، در ادامه سفر خود به استان اصفهان، با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان، در جمع کارکنان انتظامی سخنرانی کرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی پلیس، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی کشور، در ادامه سفر خود به استان اصفهان، با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان، در جمع کارکنان انتظامی سخنرانی کرد.

وی با بیان اینکه خود را «سفیر شهید حاج قاسم سلیمانی» می‌داند، به بیان خاطراتی از همراهی با سردار سلیمانی در نیروی قدس سپاه پرداخت و گفت: «سردار رادان و فرماندهان بدون حضور و تلاش شما کارکنان خدوم انتظامی نمی‌توانند موفق باشند. در جنگ دوازده‌روزه، با ایثار و فداکاری خود، عزت و افتخار را برای فراجا رقم زدید و نگاه مردم را نسبت به پلیس ارتقا دادید.»

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرازی با اشاره به تفاوت پلیس طاغوت و پلیس جمهوری اسلامی افزود: «پلیس در نظام اسلامی زیر چتر خداوند است و با نور الهی عمل می‌کند. خداوند شهدا را از میان همین نیرو‌های مومن و خدمتگزار برمی‌گزیند.»

وی با قدردانی از کارکنان فراجا که در راه امنیت، ایثار می‌کنند، اظهار داشت: «به‌فرموده قرآن، کسانی که دل خود را به خداوند متصل می‌کنند از ظلمت خارج می‌شوند. امروز شما با ایمان و اخلاص، آمریکا و دشمنان انقلاب را ذلیل کرده‌اید و اجازه هیچ‌گونه دخالتی در این کشور را به آنان نداده‌اید.»

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درباره پیروزی ملت فلسطین گفت: «ان‌شاءالله به‌زودی شاهد سقوط رژیم صهیونیستی و افول آمریکا خواهیم بود.»

وی در پایان ضمن دعا برای توفیق و سلامتی کارکنان انتظامی، بر پیگیری مسائل معیشتی و حقوقی کارکنان تأکید کرد.

