باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه در نشست مشترک با حضور فرشاد مقیمی رئیس هیات عامل ایدرو، معاونان صنایع ماشین‌آلات و توسعه بازرگانی وزارت صمت و نمایندگان وزارت راه و سازمان توسعه تجارت گفت: پایداری تولید و ساخت واگن‌های شهری و بین‌شهری، نیازمند هماهنگی جدی میان بانک‌های عامل، سازمان توسعه تجارت و تولیدکنندگان داخلی است؛ در همین چارچوب، بسته حمایتی تخصیص ارز، تسریع ثبت سفارش و پرداخت حقوق گمرکی در حال نهایی‌سازی است.

مقیمی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش قرارداد‌های جاری ساخت واگن گفت: در چارچوب قرارداد با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، قرارداد‌های فعال پروژه‌های ریلی شامل پروژه ۳۱۵ واگن، ۶۳۰ واگن، ۴۹۱ واگن و طرح ۵۰ واگن قم در حال اجراست و با حمل ۲ کانتینر قطعات و راه‌اندازی خط مونتاژ، ظرفیت تولید مستمر واگن‌های شهری تا پایان سال فراهم می‌شود.

مقیمی تاکید کرد: رفع گلوگاه‌های ارزی، تسهیل تایید ثبت سفارش و همکاری مستقیم بانک عامل و صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، ضرورت امروز صنعت ریلی کشور است و انتظار می‌رود با تصمیمات تسهیل‌گرانه وزارت صمت، مسیر تأمین واگن‌های شهری به‌صورت تدریجی پایدار شود.

ارزش کل طرح ملی تامین واگن مترو برای ۹ کلان شهر کشور si میلیارد و ۲۲۱ میلیون یورو برآورد شده و در مجموع ۲ هزار و ۵۰۵ دستگاه واگن برای ۹ کلان‌شهر در قالب قرارداد‌های متعدد طراحی و تأمین خواهد شد.

منبع: ایدرو