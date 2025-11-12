قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کارگروه مشترک سازندگان واگن و بانک‌های عامل برای رصد تخصیص ارز، ثبت سفارش و موانع بازرگانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه در نشست مشترک با حضور فرشاد مقیمی رئیس هیات عامل ایدرو، معاونان صنایع ماشین‌آلات و توسعه بازرگانی وزارت صمت و نمایندگان وزارت راه و سازمان توسعه تجارت گفت: پایداری تولید و ساخت واگن‌های شهری و بین‌شهری، نیازمند هماهنگی جدی میان بانک‌های عامل، سازمان توسعه تجارت و تولیدکنندگان داخلی است؛ در همین چارچوب، بسته حمایتی تخصیص ارز، تسریع ثبت سفارش و پرداخت حقوق گمرکی در حال نهایی‌سازی است.

مقیمی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش قرارداد‌های جاری ساخت واگن گفت: در چارچوب قرارداد با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، قرارداد‌های فعال پروژه‌های ریلی شامل پروژه ۳۱۵ واگن، ۶۳۰ واگن، ۴۹۱ واگن و طرح ۵۰ واگن قم در حال اجراست و با حمل ۲ کانتینر قطعات و راه‌اندازی خط مونتاژ، ظرفیت تولید مستمر واگن‌های شهری تا پایان سال فراهم می‌شود.

مقیمی تاکید کرد: رفع گلوگاه‌های ارزی، تسهیل تایید ثبت سفارش و همکاری مستقیم بانک عامل و صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، ضرورت امروز صنعت ریلی کشور است و انتظار می‌رود با تصمیمات تسهیل‌گرانه وزارت صمت، مسیر تأمین واگن‌های شهری به‌صورت تدریجی پایدار شود.

ارزش کل طرح ملی تامین واگن مترو برای ۹ کلان شهر کشور si میلیارد و ۲۲۱ میلیون یورو برآورد شده و در مجموع ۲ هزار و ۵۰۵ دستگاه واگن برای ۹ کلان‌شهر در قالب قرارداد‌های متعدد طراحی و تأمین خواهد شد.

منبع: ایدرو

برچسب ها: ناوگان ریلی ، وزارت صمت
خبرهای مرتبط
افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی و حمل و نقلی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار+ فیلم
مدیرعامل راه‌آهن خبر داد:
راه اندازی «قطار کامل» تا یک ماه آینده
ورود ۲۸۳ ناوگان ریلی تولید داخل و بازسازی شده به شبکه راه آهن کشور+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیشنهاد سه‌نرخی شدن بنزین مطرح شد / نرخ بنزین با کارت جایگاه‌های سوخت به ۵ هزار تومان می‌رسد+ فیلم
طی ۵۰ روز گذشته، تنها ۳.۵ میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده است!
برند‌های مجاز خودرو جهت واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص شد+ لیست خودروها
فاکتورفروشی شرکت‌های صوری با صدور صورت‌حساب الکترونیک از بین خواهد رفت
ساخت پروژه عظیم مصلای امام خمینی (ره) کی به اتمام می‌رسد؟
مصرف آب تهران بیش از ۷ مترمکعب و بسیار بالاست
حذف واسطه‌های غیر ضروری از بازار معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
کاهش بی‌سابقه پوشش برفی کشور زنگ خطر بحران آبی را به صدا درآورد
مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
ارائه خدمات صنعت هوانوردی ایران به تاجیکستان
آخرین اخبار
افزایش حس مسئولیت اجتماعی با پرداخت مالیات/حس منفی نگری در جامعه را باید کاهش داد
تأمین ۳۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات توسط بانک مرکزی
۲۶ هزار راس دام درگیر بیماری تب برفکی شدند
تشکیل کارگروه مشترک ارزی برای تأمین ناوگان ریلی
بدون سرمایه اجتماعی، هیچ بازسازی موفقی شکل نمی‌گیرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۱ آبان ماه
نبود داده‌های آماری دقیق از پیامدهای اجتماعی، مهم‌ترین چالش در مطالعات سوانح
پیشتازی بخش خانگی در مصرف گاز؛ ۲.۴۴ میلیارد مترمکعب در ۷ روز
ضرورت استفاده از سیستم‌های ضدسرمازدگی در باغات و مزارع
برند‌های مجاز خودرو جهت واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص شد+ لیست خودروها
متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست؟
کاهش بی‌سابقه پوشش برفی کشور زنگ خطر بحران آبی را به صدا درآورد
ارز نهاده های دامی تا پایان سال تامین شد
صادرات سالانه شیلات به ۷۰۰ میلیون دلار رسید
دستگاه‌های اجرایی موازی و غیر ضرور را حذف می‌کنیم /اندازه دولت بزرگ است
افزایش ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۴ هزار مگاوات تا آذر ماه
مصرف آب تهران بیش از ۷ مترمکعب و بسیار بالاست
بهره‌برداری از ۸ بیمارستان تا پایان سال / تمامی فرودگاه‌های کشور به پنل خورشیدی مجهز می‌شوند
حذف واسطه‌های غیر ضروری از بازار معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
سند جامع همکاری‌های ایران و ازبکستان برای امضای سران دو کشور آماده شد
تولید سالانه ۹۴۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور/ایران در بخش گاو شیری صنعتی جز ۵ کشور اول دنیاست
ارائه خدمات صنعت هوانوردی ایران به تاجیکستان
افزایش حجم تولید گاز کشور از طریق استقرار ۸ دستگاه حفاری
علت اصلی التهابات اخیر بازار محصولات پروتئینی چیست؟
مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
ساخت پروژه عظیم مصلای امام خمینی (ره) کی به اتمام می‌رسد؟
طی ۵۰ روز گذشته، تنها ۳.۵ میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده است!
فاکتورفروشی شرکت‌های صوری با صدور صورت‌حساب الکترونیک از بین خواهد رفت
پیشنهاد سه‌نرخی شدن بنزین مطرح شد / نرخ بنزین با کارت جایگاه‌های سوخت به ۵ هزار تومان می‌رسد+ فیلم
خیزش گرد و خاک در نوار شرقی کشور/آلودگی همچنان گریبان‌گیر شهر‌های صنعتی