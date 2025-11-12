طبق اعلام بانک مرکزی حجم کل تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات به بیش از ۳۶.۳ میلیارد دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال تا ۲۱ آبانماه، حجم کل تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات به بیش از ۳۶.۳ میلیارد دلار رسید.
از این میزان، ۳۶ میلیارد و ۳۴۳ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته، که سهم بخشهای صنعتی به شرح زیر است:
صنایع حملونقل و خودرو: ۵.۳ میلیارد دلار
صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۳.۴ میلیارد دلار
ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۳.۱ میلیارد دلار
صنایع شیمیایی و پلیمری: ۲.۶ میلیارد دلار
صنایع معدنی: ۱.۸ میلیارد دلار
منسوجات و پوشاک: ۶۷۹ میلیون دلار
سایر صنایع: ۸.۸ میلیارد دلار
همچنین، ۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، و ۹۶۰ میلیون دلار برای بخش خدمات تخصیص یافته است.