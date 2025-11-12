طبق اعلام بانک مرکزی حجم کل تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات به بیش از ۳۶.۳ میلیارد دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال تا ۲۱ آبان‌ماه، حجم کل تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات به بیش از ۳۶.۳ میلیارد دلار رسید.

از این میزان، ۳۶ میلیارد و ۳۴۳ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته، که سهم بخش‌های صنعتی به شرح زیر است:

صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۵.۳ میلیارد دلار

صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۳.۴ میلیارد دلار

ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳.۱ میلیارد دلار

صنایع شیمیایی و پلیمری: ۲.۶ میلیارد دلار

صنایع معدنی: ۱.۸ میلیارد دلار

منسوجات و پوشاک: ۶۷۹ میلیون دلار

سایر صنایع: ۸.۸ میلیارد دلار

همچنین، ۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، و ۹۶۰ میلیون دلار برای بخش خدمات تخصیص یافته است.

برچسب ها: بانک مرکزی ، تامین ارز
خبرهای مرتبط
پروزیان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان؛
پرداخت ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت
تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی، طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود
تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی امکان پذیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیشنهاد سه‌نرخی شدن بنزین مطرح شد / نرخ بنزین با کارت جایگاه‌های سوخت به ۵ هزار تومان می‌رسد+ فیلم
طی ۵۰ روز گذشته، تنها ۳.۵ میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده است!
برند‌های مجاز خودرو جهت واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص شد+ لیست خودروها
فاکتورفروشی شرکت‌های صوری با صدور صورت‌حساب الکترونیک از بین خواهد رفت
ساخت پروژه عظیم مصلای امام خمینی (ره) کی به اتمام می‌رسد؟
مصرف آب تهران بیش از ۷ مترمکعب و بسیار بالاست
حذف واسطه‌های غیر ضروری از بازار معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
کاهش بی‌سابقه پوشش برفی کشور زنگ خطر بحران آبی را به صدا درآورد
مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
ارائه خدمات صنعت هوانوردی ایران به تاجیکستان
آخرین اخبار
افزایش حس مسئولیت اجتماعی با پرداخت مالیات/حس منفی نگری در جامعه را باید کاهش داد
تأمین ۳۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات توسط بانک مرکزی
۲۶ هزار راس دام درگیر بیماری تب برفکی شدند
تشکیل کارگروه مشترک ارزی برای تأمین ناوگان ریلی
بدون سرمایه اجتماعی، هیچ بازسازی موفقی شکل نمی‌گیرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۱ آبان ماه
نبود داده‌های آماری دقیق از پیامدهای اجتماعی، مهم‌ترین چالش در مطالعات سوانح
پیشتازی بخش خانگی در مصرف گاز؛ ۲.۴۴ میلیارد مترمکعب در ۷ روز
ضرورت استفاده از سیستم‌های ضدسرمازدگی در باغات و مزارع
برند‌های مجاز خودرو جهت واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص شد+ لیست خودروها
متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست؟
کاهش بی‌سابقه پوشش برفی کشور زنگ خطر بحران آبی را به صدا درآورد
ارز نهاده های دامی تا پایان سال تامین شد
صادرات سالانه شیلات به ۷۰۰ میلیون دلار رسید
دستگاه‌های اجرایی موازی و غیر ضرور را حذف می‌کنیم /اندازه دولت بزرگ است
افزایش ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۴ هزار مگاوات تا آذر ماه
مصرف آب تهران بیش از ۷ مترمکعب و بسیار بالاست
بهره‌برداری از ۸ بیمارستان تا پایان سال / تمامی فرودگاه‌های کشور به پنل خورشیدی مجهز می‌شوند
حذف واسطه‌های غیر ضروری از بازار معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
سند جامع همکاری‌های ایران و ازبکستان برای امضای سران دو کشور آماده شد
تولید سالانه ۹۴۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور/ایران در بخش گاو شیری صنعتی جز ۵ کشور اول دنیاست
ارائه خدمات صنعت هوانوردی ایران به تاجیکستان
افزایش حجم تولید گاز کشور از طریق استقرار ۸ دستگاه حفاری
علت اصلی التهابات اخیر بازار محصولات پروتئینی چیست؟
مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
ساخت پروژه عظیم مصلای امام خمینی (ره) کی به اتمام می‌رسد؟
طی ۵۰ روز گذشته، تنها ۳.۵ میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده است!
فاکتورفروشی شرکت‌های صوری با صدور صورت‌حساب الکترونیک از بین خواهد رفت
پیشنهاد سه‌نرخی شدن بنزین مطرح شد / نرخ بنزین با کارت جایگاه‌های سوخت به ۵ هزار تومان می‌رسد+ فیلم
خیزش گرد و خاک در نوار شرقی کشور/آلودگی همچنان گریبان‌گیر شهر‌های صنعتی