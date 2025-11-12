طبق اعلام بانک مرکزی حجم کل تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات به بیش از ۳۶.۳ میلیارد دلار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال تا ۲۱ آبان‌ماه، حجم کل تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات به بیش از ۳۶.۳ میلیارد دلار رسید.

از این میزان، ۳۶ میلیارد و ۳۴۳ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته، که سهم بخش‌های صنعتی به شرح زیر است:

صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۵.۳ میلیارد دلار

صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۳.۴ میلیارد دلار

ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳.۱ میلیارد دلار

صنایع شیمیایی و پلیمری: ۲.۶ میلیارد دلار

صنایع معدنی: ۱.۸ میلیارد دلار

منسوجات و پوشاک: ۶۷۹ میلیون دلار

سایر صنایع: ۸.۸ میلیارد دلار

همچنین، ۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، و ۹۶۰ میلیون دلار برای بخش خدمات تخصیص یافته است.