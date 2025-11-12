باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان، اظهار داشت:امروز همزمان است با سالروز شهادت شهید حسن طهرانیمقدم و جا دارد یاد و خاطره ایشان و همه شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی بداریم. همچنین از شما جوانان که سربازان علم و فناوری کشور هستید، صمیمانه قدردانی میکنم.
وی با اشاره به اهمیت نگاه مثبت در جامعه افزود: متأسفانه در جوامع ما حس منفینگری بسیار قوی است. ما کمتر علاقهمندیم نیمه روشن واقعیتها را ببینیم و بیشتر بر کاستیها تمرکز میکنیم. باید یاد بگیریم که اوج گرفتن، شدن و توانستن را باور کنیم و نقاط قوت را برجستهتر ببینیم.
دهقان ادامه داد: هیچ جامعهای، از آغاز خلقت انسان تا امروز، خالی از مشکل و چالش نبوده است. مهم این است که انسانها همواره برای حل مشکلات تلاش کردهاند. همانطور که ناپلئون میگفت: «غیرممکنها، غیرممکن نیستند.» ما باید این باور را در خود نهادینه کنیم.
وی با تأکید بر پرهیز از دوگانهسازیهای بیثمر خاطرنشان کرد: انسان معمولاً ضعفهای خود را توجیه میکند و میان توانستن و نتوانستن دوگانه میسازد، در حالیکه باید این دیوارهای ذهنی را شکست. همواره میتوان و میشود. این باور، موتور محرک رشد و پیشرفت جامعه است.
رئیس بنیاد مستضعفان افزود: استعداد و تلاش دو عامل ضروری برای موفقیتاند، اما این دو باید در سایه معنا و هدف شکل بگیرند. اگر ظرفیتها را معنادار نکنیم، به نتیجه نخواهیم رسید. جامعه ما باید این معنا را درک کرده و بر اساس آن حرکت کند.
وی با اشاره به ضرورت نگاه امیدبخش در جامعه گفت: ما عادت کردهایم بیشتر از کمبودها بگوییم و برآیند منفی بگیریم، در حالیکه این نگاه موجب رکود میشود. باید نگاه سازنده و انگیزشی را جایگزین کنیم تا حرکت اجتماعی تقویت شود.
دهقان در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: اگر در مسیر برگزاری مسابقه «راهی شو»، همان رفتار و ذهنیت آغازین را تکرار کنیم، دچار عقبگرد میشویم. هر دوره باید ما را یک پله بالاتر ببرد. هیچ راهی بدون مانع نیست، اما عبور از این موانع است که رشد میآورد.
وی با اشاره به مسیر شخصی خود گفت: من از روستا به دانشگاه رسیدم و در دوران انقلاب نیز در مبارزات حضور داشتم، بدون وابستگی حزبی یا گروهی. انسان زمانی موفق میشود که از مرزهای منفعت شخصی عبور کند و به جامعه و هستی متصل شود. قطرهها زمانی معنا مییابند که به دریا بپیوندند؛ انسان نیز وقتی بخشی از کل هستی شود، کائنات در خدمت او قرار میگیرد.
دهقان تأکید کرد: مشکل ما درجا زدن است، نه نداشتن ظرفیت. باید با اراده، امید و تلاش جمعی، این درجا زدن را به حرکت روبهجلو تبدیل کنیم.
دهقان با تأکید بر ضرورت حس مسئولیت اجتماعی گفت: باید بدانیم که هرچقدر پیشرفت میکنیم، باز هم جایی باید متوقف شویم و به معنا و هدف نگاه کنیم.
وی افزود: اینکه امروز در این کشور از خانوادهها و شهرستانهای مختلف برخاستهایم و به اینجا رسیدهایم، نعمت بزرگی است. خداوند به ما هوشمندی و انگیزه داده تا بتوانیم مسیر رشد را طی کنیم. نباید فراموش کنیم که نظام هستی به ما بدهکار نیست؛ ما بدهکاریم. نسلهای پیشین زحمت کشیدند، ساختند، سختیها را تحمل کردند و شکستها را پذیرفتند تا امروز برای ما این فرصت فراهم شود.
دهقان گفت: زمانی پس از جنگ برای درمان به فرانسه رفته بودم، در حالیکه تمایل چندانی به این سفر نداشتم. از یکی از پزشکان پرسیدم: حقوق شما چقدر است؟ پاسخ داد: حقوق استاد دانشگاه برابر با نخستوزیر است. اما ارزش کار ما در چیست؟ اینکه دیگران مالیات دادند تا ما درس بخوانیم و پیشرفت کنیم؛ حالا نوبت ماست که مالیات بدهیم تا دیگران رشد کنند. این یعنی حس مسئولیت اجتماعی.
وی تأکید کرد: باید بدانیم که نسبت به جامعه، هستی و بشریت بدهکاریم. وظیفه داریم از استعداد خدادادی خود به بهترین شکل برای خدمت استفاده کنیم. ما هم قول میدهیم در سیستم خود خدمت کنیم تا جوانان بتوانند ظرفیتهای خود را بالفعل کنند.
در ادامه این برنامه سعید خدایگان، قائممقام بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به مأموریتهای اصلی این بنیاد اظهار داشت: بنیاد ملی نخبگان سه مأموریت کلان را دنبال میکند که شامل شناسایی، توانمندسازی و شبکهسازی استعدادهای برتر، جذب و نگهداشت نخبگان و در نهایت تکریم و الگوسازی از نخبگان برای جامعه است.
وی افزود: در کنار این مأموریتها، «هرم نخبگی» را داریم که از دانشآموزان، دانشجویان و دانشآموختگان آغاز میشود و در رأس آن، نخبگان برتر کشور قرار دارند.
خدایگان در ادامه گفت: مسابقات ملی «راهی شو» پیوند خوبی با مأموریتهای بنیاد ملی نخبگان دارد. نخبگی صرفاً در تعریفهای سنتی خلاصه نمیشود؛ بلکه اثرگذاری فرد در جامعه و توان او در حل مسائل ملی، شاخص اصلی نخبگی است. این اثرگذاری میتواند فردی یا گروهی باشد.
وی با اشاره به اهمیت کار تیمی اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرهنگ کار گروهی به اندازه لازم رشد نکرده است. تحقیقات نشان میدهد که کودکان در دوره پیشدبستانی عملکرد موفقتری در کار گروهی دارند، اما با گذشت زمان و ورود به مقاطع بالاتر، این روحیه کاهش مییابد. این موضوع نشان میدهد که شیوههای آموزشی ما گاه افراد را از همکاری و همافزایی دور میکند.
خدایگان افزود: مسابقاتی مانند «راهی شو» میتواند در فضای استعدادهای برتر و نخبگی، حرکت پویایی را رقم بزند. طرحهایی همچون «شهید احمدی روشن» نیز با هدف حل مسائل واقعی کشور توسط دانشجویان طراحی شدهاند و حلقههای حل مسئله در سطوح دانشگاهی و استانی در حال گسترش است.
وی تأکید کرد: تفاهمنامهای میان بنیاد مستضعفان و مؤسسه دانشمند منعقد شده است تا با همکاریهای مشترک، حلقههای حل مسئله در موضوعات مختلف تشکیل و تقویت شود.
قائممقام بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد: مسابقه ملی «راهی شو» تمرینی برای حل مسائل بزرگتر کشور است. ما در کشور نه کمبود مسئله داریم و نه کمبود ظرفیت انسانی؛ بلکه نیازمند نوآوری، خودباوری و تکیه بر توان داخلی هستیم تا بتوانیم مسیر پیشرفت را با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه دهیم.