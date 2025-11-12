باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سیامک محبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم، در جلسه‌ای با موضوع پایش وضعیت بیماری‌های فصلی در استان، از افزایش چندبرابری موارد ابتلا به ویروس‌های فصلی خبر داد و بر لزوم رعایت جدی نکات بهداشتی تأکید کرد.

وی گفت: میزان مثبت شدن تست‌های بیماران مبتلا به ویروس‌های فصلی طی روزهای اخیر چندین برابر شده و لازم است همه شهروندان، به‌ویژه گروه‌های در معرض خطر، نسبت به پیشگیری، استفاده از ماسک و تزریق واکسن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

دکتر محبی افزود: در حال حاضر، آمار تست‌های کرونا در قم کمتر از نیم درصد است و هیچ بیمار بستری کرونایی نداریم. بیشتر موارد بستری و مراجعات مربوط به ویروس‌های تنفسی و فصلی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم هشدار داد: احساس می‌کنیم تازه در ابتدای طغیان بیماری هستیم، بنابراین همه نهادها و به‌ویژه مدارس باید همکاری بیشتری با سیستم بهداشت و درمان داشته باشند تا از گسترش بیماری جلوگیری شود.

دکتر محبی در پایان توصیه کرد: شهروندان در محیط‌های شلوغ از ماسک استفاده کنند، از حضور غیرضروری در تجمعات خودداری کرده، شست‌وشوی مرتب دست‌ها را جدی بگیرند و در صورت بروز علائمی مانند تب، سرفه و گلودرد در منزل استراحت کرده و از تماس با دیگران بپرهیزند.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم