باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کتائب حزب‌الله از مشارکت رأی‌دهندگان عراق در انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه به عنوان گواهی بر «ملت زنده‌ای که شایسته آینده‌ای بهتر است» استقبال کرد.

این گروه در بیانیه‌ای پس از انتخابات، مشارکت را به عنوان رد عمومی بی‌تفاوتی و عدم مشارکت توصیف کرد و نتایج را به عنوان حکمی برای نامزد‌های متحد مقاومت به تصویر کشید. این گروه از موفقیت چندین چهره که آنها را مدافعان «ارزش‌های مقاومت اسلامی» توصیف کرد، استقبال کرد و پیروزی‌های آنها را مایه افتخار و خوش‌بینی برای مسیر عراق دانست.

کتائب حزب‌الله از جناح‌های شیعه در چارچوب هماهنگی حاکم خواست تا از طریق همکاری با تأکید بر وحدت و مسئولیت مشترک تشکیل دولت را تسریع کنند.

این گروه همچنین از هواداران و نامزد‌های ناموفق خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و راه‌های قانونی برای اعتراض به نتایج را توصیه کرد.

در سراسر کشور عراق، میزان مشارکت به ۵۶ درصد رسیده و بیش از ۱۲ میلیون عراقی از ۲۱.۴ میلیون واجد شرایط رأی دادند. رأی عمومی نزدیک به ۱۱ میلیون برگه رأی (۵۴.۳۵ درصد) را تشکیل می‌داد، در حالی که رأی‌گیری ویژه در ۹ نوامبر - که مختص نیرو‌های امنیتی بود - با بیش از ۱ میلیون شرکت‌کننده به ۸۲.۵ درصد رسید.

نتایج اولیه نشان می‌دهد که جناح حقوق بیش از ۵۰ هزار رأی در بغداد کسب کرده و دو کرسی را از آن خود کرده است. این بلوک همچنین در استان‌های بصره، المثنی، نجف، کربلا، الدیوانیه، بابل، میسان، واسط و ذی قار نامزد‌های خود را معرفی کرد.

منبع: شفق نیوز