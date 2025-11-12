کرم‌زاده گفت: هر هفته گزارش‌های تازه از آسیب به سازه‌های تاریخی می‌رسد و بدون تصمیم‌گیری فوری و علمی، بافت ارزشمند تاریخی شهر با تهدید جدی روبه‌رو است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ امیر کرم‌زاده در نشست تخصصی بررسی ابعاد فرونشست در اصفهان، فرونشست را یک بحران اورژانسی برای شهر اصفهان دانست و گفت: هر هفته گزارش‌های تازه‌ای از آسیب به سازه‌های تاریخی دریافت می‌کنیم و اگر اقدام ملی و تصمیم‌گیری علمی و فوری انجام نشود، اساس بافت ارزشمند تاریخی اصفهان با تهدید جدی روبه‌رو خواهد شد.

وی تأکید کرد: حفظ میراث اصفهان تنها موضوعی محلی نیست؛ باید از جایگاه ملی و بین‌المللی اصفهان به عنوان شهر جهانی حفاظت کنیم. این امر نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها و استفاده از یافته‌های پژوهشی است تا کنترل فرونشست با برنامه‌ریزی مهندسی و عملیاتی دنبال شود.

کرم‌زاده ادامه داد: زمان تصمیم اصولی فرا رسیده و دستگاه‌های مسئول باید در تدوین طرح جامع، هم حفاظت از میراث فرهنگی و هم ایمنی شهروندان را لحاظ کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان افزود: میراث تاریخی اصفهان بخشی از هویت ایران است و هرگونه آسیب به این بناها، ضربه‌ای فرهنگی و اقتصادی برای کل کشور محسوب می‌شود.

پایش مستمر زمین و ابنیه تاریخی اصفهان با شبکه‌های لرزه‌نگاری در دستور کار است

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در این نشست با تأکید بر نقش شبکه‌های علمی و تخصصی در مدیریت بحران گفت: استان اصفهان در سال‌های اخیر تحت تأثیر پدیده فرونشست قرار گرفته و لازم است پایش مستمر زمین و سازه‌های تاریخی با ابزارهای دقیق لرزه‌نگاری و ژئوتکنیکال انجام شود.

وی اظهار کرد: با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی اصفهان، توسعه شبکه‌های لرزه‌نگاری و شتاب‌نگار در دستور کار قرار دارد و به‌زودی چند ایستگاه جدید راه‌اندازی خواهد شد تا داده‌های دقیق‌تری از تغییرات زمین و تأثیر آن بر ابنیه تاریخی در اختیار کارشناسان قرار گیرد. این گام، پایه سامانه هشدار سریع و مدیریت بحران شهری خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان افزود: برای ساماندهی مطالعات و پایش دائمی، پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان استانداری اصفهان، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان مطرح شده است. طبق این تفاهم‌نامه، بناهای حساس به‌ویژه در محدوده ثبت جهانی اصفهان به‌صورت علمی و منظم ارزیابی و پایش فنی می‌شوند تا در صورت بروز تغییرات، اقدامات حفاظتی فوری انجام شود.

منبع تسنیم

برچسب ها: فرونشست ، میراث فرهنگی
خبرهای مرتبط
معاون وزیر راه:
بخش زیادی از مشکلات آبی کشور ناشی از مسائل مدیریتی است
جریان دائمی زاینده‌رود تنها راه پیشگیری از فرونشست در اصفهان است
هر حادثه مشکوک به فرونشست در اصفهان باید جدی گرفته شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرونشست هر هفته آسیب‌های تازه‌ای به سازه‌های تاریخی می‌زند
آخرین اخبار
فرونشست هر هفته آسیب‌های تازه‌ای به سازه‌های تاریخی می‌زند