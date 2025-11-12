باشگاه خبرنگاران جوان _ امیر کرم‌زاده در نشست تخصصی بررسی ابعاد فرونشست در اصفهان، فرونشست را یک بحران اورژانسی برای شهر اصفهان دانست و گفت: هر هفته گزارش‌های تازه‌ای از آسیب به سازه‌های تاریخی دریافت می‌کنیم و اگر اقدام ملی و تصمیم‌گیری علمی و فوری انجام نشود، اساس بافت ارزشمند تاریخی اصفهان با تهدید جدی روبه‌رو خواهد شد.

وی تأکید کرد: حفظ میراث اصفهان تنها موضوعی محلی نیست؛ باید از جایگاه ملی و بین‌المللی اصفهان به عنوان شهر جهانی حفاظت کنیم. این امر نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها و استفاده از یافته‌های پژوهشی است تا کنترل فرونشست با برنامه‌ریزی مهندسی و عملیاتی دنبال شود.

کرم‌زاده ادامه داد: زمان تصمیم اصولی فرا رسیده و دستگاه‌های مسئول باید در تدوین طرح جامع، هم حفاظت از میراث فرهنگی و هم ایمنی شهروندان را لحاظ کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان افزود: میراث تاریخی اصفهان بخشی از هویت ایران است و هرگونه آسیب به این بناها، ضربه‌ای فرهنگی و اقتصادی برای کل کشور محسوب می‌شود.

پایش مستمر زمین و ابنیه تاریخی اصفهان با شبکه‌های لرزه‌نگاری در دستور کار است

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در این نشست با تأکید بر نقش شبکه‌های علمی و تخصصی در مدیریت بحران گفت: استان اصفهان در سال‌های اخیر تحت تأثیر پدیده فرونشست قرار گرفته و لازم است پایش مستمر زمین و سازه‌های تاریخی با ابزارهای دقیق لرزه‌نگاری و ژئوتکنیکال انجام شود.

وی اظهار کرد: با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی اصفهان، توسعه شبکه‌های لرزه‌نگاری و شتاب‌نگار در دستور کار قرار دارد و به‌زودی چند ایستگاه جدید راه‌اندازی خواهد شد تا داده‌های دقیق‌تری از تغییرات زمین و تأثیر آن بر ابنیه تاریخی در اختیار کارشناسان قرار گیرد. این گام، پایه سامانه هشدار سریع و مدیریت بحران شهری خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان افزود: برای ساماندهی مطالعات و پایش دائمی، پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان استانداری اصفهان، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان مطرح شده است. طبق این تفاهم‌نامه، بناهای حساس به‌ویژه در محدوده ثبت جهانی اصفهان به‌صورت علمی و منظم ارزیابی و پایش فنی می‌شوند تا در صورت بروز تغییرات، اقدامات حفاظتی فوری انجام شود.

