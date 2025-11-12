باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اسناد جدیدی منتشر کردهاند که نشان میدهد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از رفتارهای خلاف قانون «جفری اپستین» مجرم جنسی اطلاع داشته است.
این اسناد شامل تعدادی ایمیل تکاندهنده بوده که در یکی از آنها، اپستین نوشته است: «البته [ترامپ] درباره دخترها میداند». اشاره او به دختران نوجوان زیر سن قانونی است که برای قاچاق جمعآوری شده بودند.
در یکی از یادداشتها، اپستین در سال ۲۰۱۱ به گیسلاین مکسول، همدست خود نوشته که ترامپ «ساعتها در خانه من» در کنار یکی از قربانیان قاچاق جنسی بوده است.
پیام دومی که اپستین در آوریل ۲۰۱۱ برای مایکل ولف، زندگینامهنویس ترامپ ارسال کرده، نشان میدهد که ترامپ از او خواسته است از مارالاگو، باشگاه اختصاصی خود در فلوریدا استعفا دهد. اما اپستین در پاسخ به این درخواست گفت که او «هرگز عضو باشگاه نبوده» و اضافه میکند «البته او (ترامپ) از دختران خبر داشته، زیرا از گیسلاین خواسته که این کار را متوقف کند».
ترامپ پیش از این، همواره تکذیب کرده بود که از فعالیتهای اپستین از جمله قاچاق دختران نوجوان آگاه است. اکنون انتشار این پیامها احتمالا فشارها را به طور قابل توجهی بر رئیس جمهور آمریکا افزایش خواهد داد.
رابرت گارسیا، عضو ارشد کمیته نظارت کنگره در بیانیهای گفت: «هرچه دونالد ترامپ بیشتر سعی کند پروندههای اپستین را لاپوشانی کند، ما بیشتر کشف میکنیم. این ایمیلها و مکاتبات اخیر، سوالات آشکاری را در مورد سایر مواردی که کاخ سفید پنهان میکند و ماهیت رابطه بین اپستین و رئیس جمهور مطرح میکند.»
شایان ذکر است که جسد اپستین در سال ۲۰۱۹ در حالی که در بازداشت فدرال بود، کشف شد. در آن زمان مقامات اعلام کردند که او خودکشی کرده است.
منبع: گاردین