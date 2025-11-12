فرماندار شهرستان آذرشهر بر ضرورت تخصیص منابع ملی برای تکمیل هنرستان ۱۸ کلاسه در این شهرستان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -رضا رحمت اللهی فرماندار شهرستان آذرشهر در بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از پرووزه‌های نیمه تمام آموزشی این شهرستان گفت: بدلیل عدم تخصیص اعتبار پروژه هنرستان ۱۸ کلاسه آذرشهر نیمه تمام مانده و تکمیل این پروژه نیازمند تخصیص بودجه از ردیف اعتبارات ملی است.

اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقیضمن بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه گفت: این هنرستان یکی از پروژه‌های شاخص شهرستان بوده که در قالب نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی تعریف شده و هدف ما آن است که با جذب اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت مردمی، روند تکمیل آن تسریع شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فضا‌های مهارتی و کارآفرینی در هنرستان‌ها افزود: تکمیل این پروژه می‌تواند بخشی مهمی از نیاز‌های آموزشی و اشتغال‌محور دانش‌آموزان شهرستان را پاسخ دهد و نقش مؤثری در ارتقای عدالت آموزشی ایفا کند.