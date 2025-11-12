نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه خون شهدای فرماندهان و جوانان با هم آمیخته شد، تاکید کرد: استقامت خانواده شهدا دشمن را عصبانی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی صبح امروز در مراسم تکریم خانواده شهدای کاشانی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ضمن گرامیداشت دو هزار و ۷۰۰ شهید شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل اظهارکرد: همانطور که حضرت زهرا جان خود و فرزندانش را ارزان نداد، شهدای ما نیز از دست نرفتند و دشمت مستکبر را در یک عملیات ۳۰ ساله در هم شکستند.

وی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن افزود: دشمن فکر می‌کرد کار ایران تمام است و مدعی بودند ایران را پاره پاره می‌کنیم، اما شهدا باعث شدند همانند حضرت زهرا (س) باطل رنگ حق بگیرد و اگر امروز از دین و حقیقت سخن به میان است، به خاطر حضرت زهرا (س) است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمن در خباثت برنده است، خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) اسلام را برای همیشه زنده کرده و طلوعی بی‌غروب و آغازی بی‌پایان را ایجاد کرد و امروز دعوای دشمن با ما بر سر انرژی هسته‌ای و حجاب نیست، بلکه بر سر دین و اسلام است.

وی با بیان اینکه شهدا بعثت را محقق کردند، گفت: شهدا ولایت خدا را برای ما تضمین کردند و خانواده شهدا سر خود را بلند کنند، چراکه خون شهدا بسیار کارساز است و اگر برخی از پیکر شهدا پیدا نشد، یقینا به زهرای اطهر اقتدا کردند.

حاجی‌صادقی با بیان اینکه دشمن با تحریف قصد پیروز نشان‌دادن شکست در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را دارد، تصریح کرد: تعبیر قرآن در مورد شهید آن است که لحظه شهادت لحظه خوشحالی شهید است و به علت اهمیت منطقه کاشان در این مجلس حضور پیدا کردیم. 

وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه خون شهدای فرماندهان و جوانان با هم آمیخته شد، تاکید کرد: استقامت خانواده شهدا دشمن را عصبانی و آنان را از این عصبانیت می‌میراند و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.

منبع: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

برچسب ها: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، جنگ ۱۲ روزه
