پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا گفت که ایالات متحده در حال مبارزه با نفوذی است که ظاهراً چین بر عملکرد کانال پاناما اعمال میکند.
او در سخنرانی خود در یک کنفرانس دفاعی در ایندیانا گفت: «ما در حال جلوگیری از نفوذ چین در سراسر جهان هستیم و کانال پاناما را هم که در حال آزاد کردن آن از نفوذ مخرب چین هستیم، تضمین میکنیم که کشتیهای آمریکایی بتوانند آزادانه تردد کنند.»
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بارها قصد خود را برای بازپسگیری کنترل کانال پاناما اعلام کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین از اینکه چین ظاهراً بر این آبراه استراتژیک اعمال نفوذ میکند، شکایت کرده است.
در ماه نوامبر، وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد که روسیه پاناما را یک شریک تجاری ارزشمند میداند و از حفاظت از بیطرفی کانال حمایت میکند.
منبع: تاس