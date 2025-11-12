رئیس پنتاگون مدعی شد که ایالات متحده کانال پاناما را از «نفوذ مخرب چین» آزاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا گفت که ایالات متحده در حال مبارزه با نفوذی است که ظاهراً چین بر عملکرد کانال پاناما اعمال می‌کند.

او در سخنرانی خود در یک کنفرانس دفاعی در ایندیانا گفت: «ما در حال جلوگیری از نفوذ چین در سراسر جهان هستیم و کانال پاناما را هم که در حال آزاد کردن آن از نفوذ مخرب چین هستیم، تضمین می‌کنیم که کشتی‌های آمریکایی بتوانند آزادانه تردد کنند.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده بار‌ها قصد خود را برای بازپس‌گیری کنترل کانال پاناما اعلام کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین از اینکه چین ظاهراً بر این آبراه استراتژیک اعمال نفوذ می‌کند، شکایت کرده است.

در ماه نوامبر، وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد که روسیه پاناما را یک شریک تجاری ارزشمند می‌داند و از حفاظت از بی‌طرفی کانال حمایت می‌کند.

منبع: تاس

برچسب ها: کانال پاناما ، چین و آمریکا
خبرهای مرتبط
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید
گنبد اژدها: چین در حال ایجاد انقلابی در دفاع موشکی جهانی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جمهوری آذربایجان یک چالش امنیتی مشترک برای روسیه و ایران است  
درخواست امیر قطر برای خواندن نماز باران
ادعای خبرگزاری فرانسه درباره پیروزی بزرگ السودانی
گریختن بی‌سابقه از اسرائیل؛ فرار شهرک‌نشینان دو برابر شد
ادعای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران
اجساد ۱۸ سرباز ترکیه‌ای پس از سقوط هواپیمای نظامی در گرجستان پیدا شد
درگیری شدید بین وزیر دارایی و ارتش اسرائیل بر سر بودجه
الجولانی: اسرائیل ممکن است مرکز سوریه را هم اشغال کند
ترامپ رسما خواستار عفو نتانیاهو شد
لاپید: نتانیاهو باید قبل از عفو به فساد اعتراف کند
آخرین اخبار
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق/ بغداد: میزان مشارکت ۴۸.۷۶ درصد، سودانی در صدر
پنتاگون: آمریکا کانال پاناما را از «نفوذ مخرب چین» آزاد می‌کند
سازمان بهداشت جهانی: شمار زیادی از بیماران در غزه در انتظار انتقال برای درمان هستند
رئیس جمهور آمریکا از قاچاق دختران توسط اپستین آگاه بوده است
زلنسکی خواستار برکناری دو وزیر در پی رسوایی فساد مالی شد
کتائب حزب‌الله عراق از مشارکت در انتخابات استقبال کرد
طالبان خواستار توسعه همکاری با ژاپن در زمینه بیماری‌های غیرواگیر شد
ادعای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران
خروج ۴۷۰ هزار تبعه غیرمجاز از تهران در مرحله نخست طرح ساماندهی
دهوک با مشارکت ۷۶ درصدی پیشتاز مشارکت در انتخابات عراق است
ممنوعیت فعالیت مخالفین طالبان در تاجیکستان
اجساد ۱۸ سرباز ترکیه‌ای پس از سقوط هواپیمای نظامی در گرجستان پیدا شد
رژیم صهیونیستی چند بار آتش‌بس غزه را نقض کرده است؟
بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره گفت‌وگوی لاوروف و عراقچی
هشدار یونیسف:۸۰ درصد مردم افغانستان آب آلوده می‌نوشند
التیماتوم طالبان به تجار برای تجارت با پاکستان
میزان مشارکت رأی‌دهندگان عراقی به ۵۶ درصد رسید
لاپید: نتانیاهو باید قبل از عفو به فساد اعتراف کند
درگیری شدید بین وزیر دارایی و ارتش اسرائیل بر سر بودجه
ترامپ رسما خواستار عفو نتانیاهو شد
بارزانی موفقیت انتخابات عراق را تبریک گفت
درخواست امیر قطر برای خواندن نماز باران
طوفان علیه اسرائیل در فوتبال اروپا؛ از پوگبا تا زیاش علیه نسل‌کش‌ها
ادعای خبرگزاری فرانسه درباره پیروزی بزرگ السودانی
اسرائیل برای نجات دریاچه جلیله دست به کار شد
گریختن بی‌سابقه از اسرائیل؛ فرار شهرک‌نشینان دو برابر شد
غزه در آتش و محاصره؛ حملات اسرائیل و محدودیت کمک‌ها ادامه دارد
بزرگداشت نخستین مداح لشکر فاطمیون + فیلم
بحران در حزب حاکم انگلیس؛ ادعای سرنگونی استارمر بالا گرفت