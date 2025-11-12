بیماران بهتر است پس از مراجعه به پزشک، تصمیمات درمانگر را اولویت تصمیمات خود قرار دهند.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06af\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u060c \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u062a\u0634\u062e\u06cc\u0635\u060c \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0647 \u0648 \u0646\u062d\u0648\u0647 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u067e\u0632\u0634\u06a9 \u0627\u0639\u062a\u0645\u0627\u062f \u06a9\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631\u0627\u0644\u0639\u0645\u0644 \u0641\u0631\u062f \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06af\u0631 \u067e\u06cc\u0634 \u0631\u0648\u062f.\n