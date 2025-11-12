باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، درباره آمار تخلفات مربوط به چراغهای زنون در معابر منتهی به پایتخت گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۵۷۰۰ مورد اعمال قانون در این زمینه انجام شده است. در صورتی که وضعیت ظاهری خودرو خطرآفرین باشد، پلیس مدارک خودرو را توقیف کرده و راننده موظف است چراغها را تعویض و به استاندارد بازگرداند تا مجدداً اجازه تردد داشته باشد.
وی با اشاره به خطرات چراغهای زنون و رنگی افزود: این چراغها باعث کوری موقت رانندگان مقابل میشوند و تا سه ثانیه دید آنها را مختل میکنند. هرچند برخی رانندگان تصور میکنند این چراغها شعاع دیدشان را افزایش میدهد، اما در واقع دید رانندگان دیگر را کاهش داده و زمینهساز تصادفات خطرناک میشود.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: یکی از تخلفات رایج در میان جوانان، استفاده از چراغهای رنگی در قسمت جلوی خودرو است که طبق آییننامه راهنمایی و رانندگی غیرقانونی بوده و خودرو تا رفع نقص به پارکینگ منتقل میشود.
سرهنگ ارزانی درباره عوامل اصلی تصادفات در معابر منتهی به شهرهای بزرگ گفت: عدم توجه به جلو، ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگان، بیشترین سهم را در وقوع حوادث دارد. از ابتدای سال جاری تاکنون، ۴۱۶۰ فقره تصادف در این معابر ثبت شده که شامل ۳۴۹۰ خسارتی، ۵۷۸ جرحی و ۹۲ فوتی بوده است.
وی افزود: عدم توجه به جلو ۲۸ درصد از علل تصادفات را تشکیل میدهد که بخش عمده آن ناشی از استفاده از تلفن همراه است. همچنین خستگی و خوابآلودگی ۲۳ درصد از حوادث را به خود اختصاص داده است.
به گفته رئیس پلیس راه، بیشترین زمان وقوع تصادفات در معابر منتهی به پایتخت بین ساعت ۱۶ تا ۲۰ عصر میباشد و عمدتاً در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه رخ میدهد که به دلیل پایان ساعات کاری و موج بازگشت سفرها، ۴۴ درصد از تصادفات را شامل میشود.
وی درباره آزادراه تهران–قم نیز گفت: این مسیر شریانی و پرتردد روزانه حدود ۱۳۰ هزار خودرو را به خود اختصاص میدهد و ۱۶ درصد از کل تصادفات در آن رخ میدهد که شدت حوادث نیز در آن بالامی باشد.
سرهنگ ارزانی اضافه کرد: بیشترین گروه سنی درگیر در تصادفات معابر منتهی به پایتخت از ابتدای سال تا به امروز که ۵۰ درصد تصادفات را به خود اختصاص میدهند افراد ۳۰ تا ۵۰ سال هستند.
همچنین از ابتدای سال تاکنون حدود ۶ میلیون فقره تخلف سرعت توسط دوربینها ثبت شده است.
در پایان، رئیس پلیس راه از رانندگان خواست هنگام رانندگی توجه کامل به جلو داشته باشند، از تلفن همراه استفاده نکنند و تمام حواس خود را معطوف رانندگی کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.