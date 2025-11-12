باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه عبری اسرائیل هیوم گزارش داد که «جرد کوشنر» داماد ترامپ و ارتش صهیونیستی در حال کار کردن بر روی طرح‌های جایگزین برای غزه هستند تا در صورتی که طرح آتش‌بس ۲۰ بندی ترامپ موفق نبود، آن را اجرا کنند.

بر اساس این گزارش، کوشنر این هفته به یک منبع صهیونیست گفته است که در حال کار بر روی یک «طرح جایگزین» برای غزه است و به پیچیدگی روند خلع سلاح حماس و یافتن کشور‌هایی که مایل به اعزام نیرو به غزه باشند، اشاره کرده است.

این روزنامه عبری زبان گزارش داد که «ایال زمیر» رئیس ستاد کل ارتش صهیونیستی، در جلسه کابینه امنیتی هفته گذشته گفت که ارتش نیز در حال تهیه طرحی جایگزین برای طرح ترامپ است و به زودی آن را به وزرا ارائه خواهد کرد.

از زمان انجام گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس، مقامات آگاه به محتوای مذاکرات، هشدار داده بودند که اجرای مرحله دوم با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. طبق طرح ترامپ برای مرحله دوم، خروج بیشتر اسرائیل از به اصطلاح «خط زرد» همراه با ایجاد یک نهاد انتقالی برای حکمرانی غزه، استقرار یک نیروی امنیتی چندملیتی، خلع سلاح حماس و آغاز بازسازی در این باریکه اتفاق خواهد افتاد. اما این طرح هیچ جدول زمانی یا مکانیسمی برای اجرا ارائه نمی‌دهد.

در همین حال، حماس تاکید کرده که سلاح‌های خود را کنار نخواهد گذاشت. از سوی دیگر، رژیم اسرائیل هرگونه مشارکت تشکیلات خودگردان فلسطین در دولت آینده غزه را رد می‌کند و عدم قطعیت در مورد نیروی چندملیتی ادامه دارد.