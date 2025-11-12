باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن اظهار داشت: رشد نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بهای مسکن نسبت به نرخ تورم کاهشی بوده است.

تعداد پروانه‌های ساختمانی به ۵۲۰ هزار فقره رسید

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ تعداد پروانه‌های صادرشده رشد چشمگیری داشته و به بیش از ۵۲۰ هزار پروانه رسیده است. این افزایش می‌تواند به معنای رونق در ساخت‌وساز و افزایش تقاضا برای مسکن باشد.

صادق اظهار داشت: اگر در سال گذشته (۱۴۰۲) تعداد پروانه‌های صادره کمتر از ۵۲۰ هزار مورد بوده، این رشد نشان می‌دهد که سازندگان و سرمایه‌گذاران به بازار مسکن اعتماد بیشتری پیدا کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: با توجه به اطلاعات ارائه‌شده، سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ به‌شدت کاهش یافته و به حالت منفی رسیده است. این روند می‌تواند به‌دلیل عدم اطمینان اقتصادی و تورم بالا باشد.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی مردم در کشور، مسئله خرید و اجاره مسکن است. به‌ویژه در شهرهای بزرگ، قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته‌اند و این موضوع برای بسیاری از خانواده‌ها مشکل‌ساز شده است.

وی با اشاره به وظایف وزارت راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه باید برنامه‌هایی را برای حمایت از مردم در این زمینه ارائه دهد. این برنامه‌ها می‌تواند شامل تسهیلات مالی برای خرید مسکن، کاهش مالیات‌ها و افزایش ساخت‌وساز باشد.

او تصریح کرد: به نظر می‌رسد بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی روبه‌روست. افزایش تعداد پروانه‌های صادره نشان‌دهنده رونق در ساخت‌وساز است، اما چالش‌های مربوط به قیمت‌ها و دسترسی به مسکن همچنان باقی مانده‌اند. برای بهبود وضعیت، نیاز به برنامه‌ریزی و حمایت‌های بیشتری از سوی نهادهای دولتی وجود دارد.

وی به کاهش نرخ اجاره‌بهای مسکن نیز اشاره کرد و گفت: اجاره‌بها از فروردین‌ماه نسبت به نرخ تورم کاهش داشته است. اما وزارت راه و شهرسازی در زمینه استیجار چه اقداماتی انجام داده است؟ در توضیحات قبلی من، بسته استیجاری که پیش از عید وعده آن داده شد، شامل مصوبات شورای عالی و موضوعات مختلفی بود. یکی از این موضوعات، تسهیلات و وام‌هایی است که برای استیجار ارائه می‌شود. این وام‌ها به‌ویژه برای دهک‌های پایین جامعه به‌صورت قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده‌اند.

وام‌های اجاره به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید

صادق یادآور شد: وام‌های اجاره‌بها و استیجار به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد بالایی نسبت به سال‌های قبل داشته است.

وی افزود: با توجه به تسهیلات ارائه‌شده و ثبت‌نام‌های انجام‌شده، تعداد وام‌های پرداختی نیز قابل‌توجه است.

صادق با اشاره به اینکه در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها بسته استیجاری برای خانواده‌ها و زوج‌های جوان در نظر گرفته شده است، گفت: هدف ما این است که تا پایان سال، حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری را در اختیار این عزیزان قرار دهیم.

او بیان کرد: ما در حال تلاش هستیم تا این ۱۰ هزار واحد را خریداری کنیم و هر تعدادی که خریداری شود، در اختیار زوج‌های جوان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه در این بسته استیجاری میزان اجاره‌بهایی که دریافت می‌شود کمتر از میانگین‌های موجود خواهد بود و همچنین مبلغ ودیعه نیز کاهش خواهد یافت، گفت: این اقدام به افزایش امنیت و آرامش خانواده‌ها کمک می‌کند.

صادق گفت: بخش اعظم منابع مالی این برنامه از آورده‌های داخلی وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود. همچنین واحدهای سازمانی که در مناطق شمالی کشور قرار دارند، به فروش می‌رسند تا منابع لازم فراهم شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت مسکن حمایتی نیز گفت: از شش سال پیش، طرح مسکن حمایتی آغاز شده است. این برنامه به‌دلیل وجود تقاضا در کشور و نیاز به دخالت دولت، مجدداً راه‌اندازی شد.

صادق افزود: بیش از پنج میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، حدود ۱.۵ میلیون نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند و تقریباً ۸۵۰ هزار نفر وارد فرآیند پرداخت آورده و واگذاری‌های بعدی شده‌اند.

او تصریح کرد: تلاش وزارت راه و شهرسازی برای کاهش اجاره‌بها و ارائه بسته‌های استیجاری به خانواده‌ها و زوج‌های جوان قابل‌توجه است. با توجه به رشد تسهیلات و وام‌ها و همچنین خرید واحدهای استیجاری، امید می‌رود تا پایان سال ۱۰ هزار واحد در اختیار مردم قرار گیرد. این اقدامات در راستای حمایت از دهک‌های پایین و بهبود شرایط مسکن در کشور انجام می‌شود.

صادق در خصوص آخرین وضعیت پروژه‌های مسکونی حمایتی گفت: از مجموع ۷۰ هزار واحد مسکونی، ۵۰ هزار واحد در طول یک سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است. همچنین همواره تأکید بر ضرورت انعقاد قراردادهای مشارکتی با بانک‌ها به منظور تأمین مالی این پروژه‌ها وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی به پیشرفت تسهیلات بانکی هم اشاره کرد و گفت:از ۵۵ هزار واحد که به شبکه بانکی وصل شده‌اند، ۱۴۰ هزار واحد در یک سال گذشته با پیگیری‌های بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی فعال شده‌اند.

صادق به چالش‌های موجود هم در این بخش اشاره کرد و گفت:از ۸۵۰ هزار واحد مسکن، حدود ۴۹۰ هزار واحد پروانه ساخت داشتند، اما تعدادی از واحدها هنوز پروانه ساختمانی نداشتند و به تسهیلات بانکی وصل نشده‌اند.

او بیان کرد:از ۸۵۰ هزار واحد، ۶۶۱ هزار واحد به تخصیص زمین و شروع عملیات اجرایی رسیده‌اند. از این تعداد، ۵۳۸ هزار واحد تکمیل اسکلت شده‌اند.

صادق به سامانه شفافیت هم اشاره کرد و گفت: سامانه‌ای ایجاد شده است که شفافیت را افزایش دهد و اطلاعات پروژه‌ها را به متقاضیان و دستگاه‌های نظارتی ارائه کند.

وی به تخصیص زمین و آماده‌سازی اراضی هم اشاره کرد و گفت:اقدامات لازم برای تسریع در تخصیص زمین و آماده‌سازی اراضی انجام شده است. تسریع در اعطای وام‌ها و افزایش مبلغ تسهیلات از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.