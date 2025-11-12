پزشکیان، اسماعیل سقاب اصفهانی را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان با صدور حکمی ضمن انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تصریح کرد که انتظار می رود، با اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب و نظارت متقن بر حسن اجرای امور، ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت عظیم مشارکت مردم و صاحب‌نظران، نسبت به ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان، با هدف مدیریت بهینه مصرف و رفع پایدار ناترازی انرژی و همچنین عادلانه‌سازی یارانه‌ها، مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی

به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، نظر به مراتب تعهد و تجارب جناب عالی، به موجب این حکم، به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب می‌شوید. انتظار دارد؛ با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، با اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب و نظارت متقن بر حسن اجرای امور، ضمن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت عظیم مشارکت مردم و صاحب‌نظران، نسبت به ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان، با هدف مدیریت بهینه مصرف و رفع پایدار ناترازی انرژی و همچنین عادلانه‌سازی یارانه‌ها، مجدانه کوشا باشید.

مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهادها، همکاری حداکثری را با جناب‌عالی در پیشبرد امور محوله به عمل آورند.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، بهینه سازی انرژی ، ناترازی انرژی
خبرهای مرتبط
انتصاب ۲ عضو شورای اجرایی فناوری اطلاعات از سوی پزشکیان
انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توضیحات قائم‌پناه درباره موضوع تخلیه تهران
توضیحات سخنگوی دولت درباره احتمال سه نرخی شدن قیمت بنزین
بازدید فرمانده کل ارتش از روند احداث دیوار مرزی در شمال شرق کشور
سازمان پدافند غیرعامل: پیام هشدار روز جمعه روی موبایل‌تان رزمایش است، نترسید
عراقچی: نمره دادن مجلس به وزارتخانه‌ها، تاثیر زیادی در اجرا و تحقق احکام برنامه دارد
پزشکیان: تمامی دستگاه‌ها باید نسبت به رفع ناترازی‌ها دغدغه‌مند باشند
استاد روزبه از چهره‌های نادری است که انسان‌سازی را معنا می‌کرد
عملکرد دستگاه‌های تخصصی حوزه آموزش در سال اول اجرای برنامه هفتم خوب نیست
كلید خوردن تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مقصر در اجرایی نشدن سیاست‌های جمعیتی
اولویت‌بندی زیرساخت‌ها و تقویت مشارکت مردمی در برگزاری اربعین سال آینده
آخرین اخبار
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد
سازمان پدافند غیرعامل: پیام هشدار روز جمعه روی موبایل‌تان رزمایش است، نترسید
دشمن شکست‌اش در جنگ۱۲ روزه را تحریف می‌کند
پزشکیان: تمامی دستگاه‌ها باید نسبت به رفع ناترازی‌ها دغدغه‌مند باشند
تاکید عراقچی و لاوروف بر تداوم هماهنگی میان تهران، مسکو و پکن در آژانس اتمی
وزیر کشور با استعفای شهردار اهواز موافقت کرد
قالیباف: تشکیل کارگروه تخصصی و حرفه‌ای برای اصلاح نحوه حکمرانی آب ضروری است
اولویت‌بندی زیرساخت‌ها و تقویت مشارکت مردمی در برگزاری اربعین سال آینده
تشریح طرح تسویه هوشمند به‌منظور حل مشکل سرمایه در گردش بخش تولید توسط وزیر کار
استاد روزبه از چهره‌های نادری است که انسان‌سازی را معنا می‌کرد
تأمین کالا‌های اساسی از طریق استان‌های مرزی در دستور کار است
توضیحات قائم‌پناه درباره موضوع تخلیه تهران
كلید خوردن تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مقصر در اجرایی نشدن سیاست‌های جمعیتی
توضیحات سخنگوی دولت درباره احتمال سه نرخی شدن قیمت بنزین
عراقچی: نمره دادن مجلس به وزارتخانه‌ها، تاثیر زیادی در اجرا و تحقق احکام برنامه دارد
«تهرانی‌مقدم» نماد اقتدار ملی و نشانه روشن اتکای ایران به توان درون‌زاست
بازدید فرمانده کل ارتش از روند احداث دیوار مرزی در شمال شرق کشور
عملکرد دستگاه‌های تخصصی حوزه آموزش در سال اول اجرای برنامه هفتم خوب نیست
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۱ آبان
اجرای ۳۵ درصدی برنامه هفتم در سال اول قابل قبول است
گزارش عراقچی از اهداف و برنامه‌های سفر به همدان
دیدار معاون وزیر خارجه فیلیپین با عراقچی
ایران اقدام تروریستی در پاکستان را محکوم کرد