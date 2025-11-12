رئیس پلیس راه مازندران از یکطرفه شدن جاده چالوس با هدف تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ هادی عبادی گفت: تردد تمام وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس و آزاد راه تهران شمال مسیر تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی وضعیت ترافیک در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه را در زمان حاضر سنگین اعلام کرد و اظهار داشت: در مسیر جنوب به شمال آزاد راه تهران شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ نیز ترافیک خودرویی سنگین گزارش شده است.

رئیس پلیس راه مازندران، وضعیت ترافیک در مسیر جنوب به شمال جاده هراز حدفاصل رینه تا شنگلده و محدوده بایجان و همچنین در هر ۲ مسیر رفت و برگشت در محدوده سه راهی چلاو را نیز سنگین اعلام کرد.

سرهنگ عبادی با بیان اینکه محورهای شمالی هم اکنون فاقد هرگونه مداخلات جوی است، خاطرنشان کرد: در مسیر جنوب به شمال جاده فیروزکوه در محدوده پل سفید نیز ترافیک خودرویی سنگین گزارش شده است‌.

رییس پلیس راه مازندران با اشاره به حجم بالای تردد خودرویی در روزهای منتهی به آخر هفته در محورهای ارتباطی مازندران، از رانندگان وسایل نقلیه خواست علاوه بر مدیریت سفر، با صبر و حوصله رانندگی و از سرعت و سبقت غیرمجاز نیز خودداری کنند تا سفری امن و ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

سرهنگ عبادی، رعایت نکردن حق تقدم، صحبت کردن با تلفن همراه، سرعت و سبقت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی و حرکت در شانه خاکی را از جمله تخلفات حادثه‌ساز عنوان کرد و ادامه داد: پلیس به‌ شدت با این گونه تخلفات برخورد می‌کند و در صورت ثبت تخلف حادثه‌ساز، خودروی راننده متخلف ۷۲ ساعت به توقفگاه منتقل و برای گواهینامه راننده متخلف نیز نمره منفی درج خواهد شد.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است.

منبع ایرنا