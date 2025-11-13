سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه اعلام کرد این کشور بررسی امکان انجام آزمایش‌های هسته‌ای را بلافاصله پس از دستور ولادیمیر پوتین آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه اعلام کرد این کشور بررسی امکان انجام آزمایش‌های هسته‌ای را آغاز کرده است.

شویگو در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ریانووستی تأیید کرد که این بررسی بلافاصله پس از دستور ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه آغاز شده است. به گزارش این خبرگزاری، شویگو گفته است: «کار فوراً آغاز شد.»

هفته گذشته، دمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه هشدار داده بود که اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در مورد آزمایش‌های هسته‌ای ممکن است مسکو را به بررسی آزمایش‌های مشابه سوق دهد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز پس از آن گفته بود این کشور آماده است این موضوع را با واشنگتن مورد بحث قرار دهد.

منبع: ریانووستی

