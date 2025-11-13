معاون وزارت اطلاعات از خنثی سازی عملیات دشمن برای تصرف موقت شهرها خبر داد و گفت: گروه‌های تروریستی مأموریت داشتند حتی برای چند ساعت شهرها را تصرف کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -در بیستمین اجلاسیه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، معاون وزارت اطلاعات با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، این پیروزی را حاصل همدلی مردم و انسجام ملی تحت زعامت مقام معظم رهبری دانست و تأکید کرد: وحدت مردم زیر چتر ولایت، سد محکمی در برابر اهداف چندلایه دشمن ایجاد کرد.

او با اشاره به اهداف سه‌گانه دشمن در این جنگ، گفت: نابودی توان نظامی و هسته‌ای ایران، سلب قدرت پاسخ‌گویی و در نهایت تجزیه کشور، سه محور اصلی طراحی دشمن بود که با هوشیاری مردم، درایت رهبری و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح، در همان مرحله نخست متوقف شد.

معاون وزارت اطلاعات به تلفات رژیم صهیونیستی در جریان حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات دقیق به‌دست‌آمده از مراکز درمانی رژیم صهیونیستی که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) استخراج شده، آمار واقعی تلفات این رژیم حدود هزار نفر است؛ با این حال، رژیم صهیونیستی با سانسور رسانه‌ای، این رقم را کمتر از ۵۰ نفر اعلام کرده است.

معاون وزارت اطلاعات در ادامه به تحرکات تروریستی از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: گروه‌های تروریستی در جنوب شرق کشور با بهره‌گیری از سلاح‌های سنگین آماده عملیات بودند. در کردستان و آذربایجان غربی نیز گروهک کومله برای اقدامات مسلحانه سازماندهی شده بود که خوشبختانه با کشف حجم قابل توجهی از سلاح و تجهیزات، این تحرکات خنثی شد.

او با اشاره به ابعاد طراحی دشمن برای تصرف موقت شهرها، گفت: این گروه‌های تروریستی در دو نقطه کشور هدایت می‌شدند و نقشه تصرف شهری در اختیارشان قرار گرفته بود؛ مأموریت داشتند حتی برای چند ساعت، کنترل برخی شهرها را در دست بگیرند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، وزارت اطلاعات
خبرهای مرتبط
یادواره ۱۱۴ شهید جامعه اطلاعاتی استان قم برگزار شد
طلاب بسیجی مدرسه معصومیه قم حمایت‌های اسکتبار از ناامنی در ایران را محکوم کردند
وزیر اطلاعات:
به هر تهدیدی پاسخ محکمی می‌دهیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشرف رئیس قوه قضاییه به حرم حضرت معصومه(س)+فیلم
پاسخگویی ماهانه به بیش از ۲۰۰ پرسش تخصصی از سوی قضات کشور
گروه‌های تروریستی مأموریت داشتند حتی برای چند ساعت شهرها را تصرف کنند
بهره برداری از دو کارگاه اشتغال زندانیان/ ۱۵۰ زندانی در قم آزاد شدند
آخرین اخبار
بهره برداری از دو کارگاه اشتغال زندانیان/ ۱۵۰ زندانی در قم آزاد شدند
گروه‌های تروریستی مأموریت داشتند حتی برای چند ساعت شهرها را تصرف کنند
تشرف رئیس قوه قضاییه به حرم حضرت معصومه(س)+فیلم
پاسخگویی ماهانه به بیش از ۲۰۰ پرسش تخصصی از سوی قضات کشور
ارتباط نزدیک مردم و پلیس دشمن را عصبی کرد
تخصیص کامل حقابه رودخانه شور برای قم ضروری است
آمار تست‌های کرونا در قم کمتر از نیم درصد است
ورود حوزه‌های علمیه به عرصه هوش مصنوعی توفیق بزرگی است
درخشش رزمی کاران قم در سبک ایشتار سورنا قهرمانی کشور
مجموعه شش جلدی «شوق پرواز» روانه بازار نشر شد
پیش بینی بارش پراکنده باران روز شنبه در استان قم