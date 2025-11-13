باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -در بیستمین اجلاسیه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، معاون وزارت اطلاعات با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، این پیروزی را حاصل همدلی مردم و انسجام ملی تحت زعامت مقام معظم رهبری دانست و تأکید کرد: وحدت مردم زیر چتر ولایت، سد محکمی در برابر اهداف چندلایه دشمن ایجاد کرد.
او با اشاره به اهداف سهگانه دشمن در این جنگ، گفت: نابودی توان نظامی و هستهای ایران، سلب قدرت پاسخگویی و در نهایت تجزیه کشور، سه محور اصلی طراحی دشمن بود که با هوشیاری مردم، درایت رهبری و حضور مقتدرانه نیروهای مسلح، در همان مرحله نخست متوقف شد.
معاون وزارت اطلاعات به تلفات رژیم صهیونیستی در جریان حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات دقیق بهدستآمده از مراکز درمانی رژیم صهیونیستی که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) استخراج شده، آمار واقعی تلفات این رژیم حدود هزار نفر است؛ با این حال، رژیم صهیونیستی با سانسور رسانهای، این رقم را کمتر از ۵۰ نفر اعلام کرده است.
معاون وزارت اطلاعات در ادامه به تحرکات تروریستی از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: گروههای تروریستی در جنوب شرق کشور با بهرهگیری از سلاحهای سنگین آماده عملیات بودند. در کردستان و آذربایجان غربی نیز گروهک کومله برای اقدامات مسلحانه سازماندهی شده بود که خوشبختانه با کشف حجم قابل توجهی از سلاح و تجهیزات، این تحرکات خنثی شد.
او با اشاره به ابعاد طراحی دشمن برای تصرف موقت شهرها، گفت: این گروههای تروریستی در دو نقطه کشور هدایت میشدند و نقشه تصرف شهری در اختیارشان قرار گرفته بود؛ مأموریت داشتند حتی برای چند ساعت، کنترل برخی شهرها را در دست بگیرند.