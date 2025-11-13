مسابقات کشتی لوچو دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۲ کشور، یادواره مرحوم جهان پهلوان امامعلی حبیبی در بابلسر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در مسابقات کشتی لوچو دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۲ کشور، ۱۸۰ کشتی گیر از دانشجویان ۳ استان شمالی مازندران، گلستان و گیلان در زمین فوتبال پردیس دانشگاه مازندران به مصاف هم رفتند.

مسابقات کشتی لوچو دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۲ کشور به مدت یک روز و در اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۹۰+ کیلوگرم برپا شد.

بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و پهلوان و معافی، معاونان امور ورزشی و همگانی با همراهی دوستی رئیس هیات ورزش‌های دانشگاهی استان، ملک‌تبار رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر و محمدنژاد مسئول کانون بسیج ورزشکاران شهرستان از مسابقات کشتی لوچو دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات عالی منطقه ۲ کشور دیدن کردند.

میزبانی این مسابقات را تربیت بدنی دانشگاه مازندران و هیات ورزش‌های دانشگاهی استان بر عهده داشتند.

اسامی نفرات برتر مسابقات به شرح زیر است.

وزن ۶۰ کیلو گرم:

۱- مسعود حسین پور (پیام نور)

۲- رضا بابانژاد (دانشگاه مازندران)

وزن ۷۰ کیلو گرم:

۱- پویا فلاح (محدث نوری)

۲- ابوالفضل سوخته سرایی (نوشیروانی بابل)

وزن ۸۰ کیلو گرم:

۱- علیرضا محمود بابایی (محدث نوری)

۲- سیدابوالفضل علی محمدی (دانشگاه مازندران)

وزن ۹۰ کیلو گرم:

۱- امیر زارعی (نوشهر)

۲- رضا سلطانی (ساری)

وزن ۹۰+ کیلوگرم:

۱- آرش یداللهی (دانشگاه مازندران)

۲- امیرمحمد احمدی (نوشهر)

