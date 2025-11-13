باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در مسابقات کشتی لوچو دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۲ کشور، ۱۸۰ کشتی گیر از دانشجویان ۳ استان شمالی مازندران، گلستان و گیلان در زمین فوتبال پردیس دانشگاه مازندران به مصاف هم رفتند.
مسابقات کشتی لوچو دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۲ کشور به مدت یک روز و در اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۹۰+ کیلوگرم برپا شد.
بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران و پهلوان و معافی، معاونان امور ورزشی و همگانی با همراهی دوستی رئیس هیات ورزشهای دانشگاهی استان، ملکتبار رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر و محمدنژاد مسئول کانون بسیج ورزشکاران شهرستان از مسابقات کشتی لوچو دانشجویان دانشگاهها و موسسات عالی منطقه ۲ کشور دیدن کردند.
میزبانی این مسابقات را تربیت بدنی دانشگاه مازندران و هیات ورزشهای دانشگاهی استان بر عهده داشتند.
اسامی نفرات برتر مسابقات به شرح زیر است.
وزن ۶۰ کیلو گرم:
۱- مسعود حسین پور (پیام نور)
۲- رضا بابانژاد (دانشگاه مازندران)
وزن ۷۰ کیلو گرم:
۱- پویا فلاح (محدث نوری)
۲- ابوالفضل سوخته سرایی (نوشیروانی بابل)
وزن ۸۰ کیلو گرم:
۱- علیرضا محمود بابایی (محدث نوری)
۲- سیدابوالفضل علی محمدی (دانشگاه مازندران)
وزن ۹۰ کیلو گرم:
۱- امیر زارعی (نوشهر)
۲- رضا سلطانی (ساری)
وزن ۹۰+ کیلوگرم:
۱- آرش یداللهی (دانشگاه مازندران)
۲- امیرمحمد احمدی (نوشهر)