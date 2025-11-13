باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زره‌تن‌لهونی در مراسم افتتاح بخشی از کریدور بزرگراهی غرب کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: کریدور شمال غرب به جنوب غرب کشور از پنج استان عبور می‌کند و ۳۲۰ کیلومتر از مسیر آن در محدوده کردستان قرار دارد.

وی افزود: در مقایسه با سایر استان‌های مسیر، سهم اجرا در کردستان کمتر بوده است، در حالی که در دیگر استان‌ها بیش از ۸۵ درصد مسیر زیر بار ترافیک رفته، اما این رقم در کردستان تنها ۵۲ درصد است.

استاندار کردستان با بیان اینکه بخش زیادی از عقب‌ماندگی‌ها مربوط به سال‌های گذشته است، گفت: انباشت مشکلات و کم‌توجهی‌های گذشته به این دوره مدیریتی منتقل شده، اما در یک سال اخیر شاهد تحرک و پیشرفت محسوس پروژه‌ها بوده‌ایم و اغلب قطعات مسیر دارای پیمانکار فعال یا در مرحله اجرا هستند.

زره‌تن‌لهونی تصریح کرد: محور‌های مواصلاتی کردستان، به‌ویژه در محدوده سنندج و کامیاران و مسیر‌های ترانزیتی، بسیار پرخطر و حادثه‌خیز هستند که تکمیل این کریدور نقش مهمی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی خواهد داشت.

وی ادامه داد: در دولت چهاردهم شاهد تغییر و تحرک در پروژه‌های زیربنایی هستیم، اما این اقدامات کافی نیست و نیازمند افزایش ویژه و جهشی اعتبارات هستیم.

استاندار کردستان همچنین به اهمیت دو محور بانه و مریوان اشاره کرد و گفت: این مسیر‌ها به کریدور غرب کشور متصل می‌شوند و تکمیل آنها نقش مستقیمی در افزایش صادرات و تقویت مبادلات اقتصادی با اقلیم کردستان عراق دارد.

زره‌تن‌لهونی ابراز امیدواری کرد: با حمایت دولت چهاردهم، شاهد تکمیل پروژه‌های راه‌سازی و بهره‌برداری کامل از کریدور غرب کشور در آینده نزدیک باشیم.