باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای رویکرد شبکه نمایش سیما در توجه به مخاطبان نابینا و ناشنوا، باکس ساعت ۲۳ روز پنجشنبه شبکه نمایش که به پخش فیلم‌های جدید اختصاص دارد، این هفته با پخش «برای قلب» به کارگردانی آلونسو آلوارز میزبان بینندگان عزیز خواهد بود.

این فیلم برای نابینایان و ناشنوایان متناسب سازی شده تا جریان آماده‌سازی و پخش این دست آثار در شبکه نمایش باردیگر از سر گرفته شود.

در خلاصه داستان فیلم برای قلب آمده است: مردی که همسرش را از دست داده و قرار است عمل پیوند قلب روی تنها دخترش انجام شود، به دلایلی از کشور اخراج می‌شود او برای نجات دخترش جسورانه‌ترین و سخت‌ترین نقشه‌های عبور از مرز را انجام می‌دهد و به کشور باز می‌گردد و…

هنرمندانی همچون عمر چاپارو، لندن گارزا کالبرتسون، هکتور خیمنز، ویل روتهار و مکس آرسینیگا در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «برای قلب» در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شده و شبکه نمایش سیما برای مخاطبان ناشنوا، آن را با زیرنویس فارسی پخش خواهد کرد. همچنین نابینایان عزیز می‌توانند با استفاده از کانال صوتی ایجاد شده، شرح صحنه فیلم را بشنوند.

گفتنی است، بازپخش «برای قلب» جمعه ۲۳ آبان ماه در دو نوبت ساعت ۷ و ۱۵ خواهد بود.

شبکه «نمایش» با هدف گسترش عدالت رسانه‌ای و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی برابر از تولیدات فرهنگی و هنری، تاکنون بیش از ۶۰ فیلم جدید را با اضافه کردن شرح صحنه و توضیحات صوتی برای مخاطبان نابینا و ناشنوا روی آنتن فرستاده است.