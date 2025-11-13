شبکه چهار سیما برای هفته کتاب و کتاب خوانی که از ۲۴ آبان آغاز و تا ۳۰ آبان ادامه دارد، ویژه برنامه‌هایی را برای پخش تامین کرده و به روی آنتن خواهد برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «سینما کتاب»، به معرفی رمان‌هایی که آثار سینمایی اقتباسی از آنها تولید شده می‌پردازد. این برنامه در ۷ قسمت ۱۵ دقیقه ای، در روزهای هفته کتاب و کتاب خوانی، هر روز در ساعت ۱۲ پخش می‌شود.

در هفته کتاب پنج مستند و یک فیلم سینمایی هم با حال و هوای کتاب و کتاب‌خوانی از شبکه چهار پخش خواهد شد: مستند «عامه پسند»، پرتره مرحوم صادق صندوقی گرافیست کتاب، در ۳۰ دقیقه، در روز شنبه ساعت ۱۷:۳، مستند «کتابخانه ملی»، به مدت ۳۰ دقیقه، روز شنبه، ساعت ۲۱،  مستند «کتابخانه آستان قدس رضوی»، به مدت زمان ۳۰ دقیقه، در روز دوشنبه، ساعت ۲۱، مستند «کتابخانه مرحوم مرعشی نجفی»، در ۳۰ دقیقه، چهارشنبه ساعت ۲۱ و مستند «نامک»، معرفی کتابخانه مرحوم وزیری یزد، مستندی به مدت ۳۰ دقیقه، در روز جمعه، ساعت ۱۷:۳۰ به روی آنتن شبکه خواهد رفت و فیلم سینمایی ایرانی «دزد و نویسنده»، که یک فیلم ۹۰ دقیقه‌ای به کارگردانی و نویسندگی کاظم معصومی محصول سال ۱۳۶۴ و با بازی علی نصیریان و مرحوم خسرو شکیبایی است در روز جمعه، ساعت ۲۰:۳۰ روانه آنتن شبکه چهار خواهد شد.

برنامه «هنرستان» نیز در هفته کتاب و کتابخوانی رویدادهای مهم مرتبط با هفته کتاب را در برنامه خود پوشش خواهد داد. «هنرستان» در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت ۱۷:۴۰ از شبکه چهار پخش می‌شود.

سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از بیست‌وچهارم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۴) برگزار می‌شود.

