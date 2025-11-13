باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام در یک برنامه تلویزیونی پیرامون مجوز واردات نهاده های دامی گفت: با توجه به مشکلات تامین نهاده های دامی در سطح کشور و نارضایتی در این حوزه، تصمیماتی در این حوزه با سران قوه گرفته شد که براین اساس مقرر شد از این به بعد توزیع نهاده های دامی از طریق پشتیبانی امور دام صورت می گیرد.

به گفته وی، عمده مشکلات ناشی از عدم تامین به ارز است که خوشبختانه قول مساعدی در خصوص تامین ارز داده شده و نگرانی در این خصوص نداریم.

جعفری با بیان اینکه تا پایان سال ارز ترجیحی به واردات نهاده تخصیص داده می شود، افزود: ارز مورد نیاز به موقع در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت و وزیر جهاد این قول را دادند که ارز مورد نیاز به موقع تامین می شود.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام ادامه داد: پشتیبانی امور دام با در اختیار قرارگرفتن نهاده، توزیع را شفاف می کند.گفتنی است عاملین توزیع دیگر در سامانه بازارگاه وجود نخواهند داشت و دست دلالان کوتاه می شود که براین اساس تولیدکنندگان این اطمینان خاطر را داشته باشند که نهاده با نرخ مصوب بدستشان می رسد.

وی با بیان اینکه تنها مسیر عرضه نهاده دامی پشتیبانی امور دام خواهد بود، افزود: تولیدکنندگان اطمینان خاطر داشته باشند که نهاده هایی که در مبادی ورودی قرار دارد، در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

جعفری ادامه داد: تمام تامین کنندگان که نهاده واردکردند، همکاران در مبادی ورودی و در ستاد مرکزی مستقر هستند که تسهیل نهاده ها توسط معاونت امور دام برمبنای جمعیت دام و طیور صورت خواهد گرفت.

این مقام مسئول با بیان اینکه تعداد خریداران نهاده زیاد هستند، گفت: پشتیبانی امور دام در سطح استان ها این آمادگی را دارد که توزیع از این طریق صورت بگیرد و عاملان توزیع حذف می شوند، درحالیکه تولیدکنندگان در گذشته از طریق عاملان توزیع خریداری می کنند و توزیع بدون وقفه ادامه دارد که براین اساس ثبات و آرامش طی یک‌ تا ۲ هفته آینده به بازار بازگردد.