پیشرفت فیزیکی کریدور بزرگراهی غرب کشور به ۸۰ درصد رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- غلامرضا خرمی، مجری کریدور بزرگراهی غرب کشور، در حاشیه مراسم افتتاح ۲۵ کیلومتر و آغاز عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر از این پروژه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در کشور ۱۱ کریدور بزرگراهی وجود دارد که طول مجموع آن‌ها حدود ۲۰۵۰۰ کیلومتر است. کریدور شماره ۹، موسوم به کریدور بزرگراهی غرب کشور، به طول ۱۵۰۰ کیلومتر است که تاکنون ۱۱۴۵ کیلومتر آن بهره‌برداری شده است، ۲۷ کیلومتر در حال ساخت و ۱۳۰ کیلومتر در مرحله مطالعه و مناقصه قرار دارد.

وی ادامه داد: هزینه انجام شده برای این کریدور تاکنون حدود ۴۵ همت بوده و برای اتمام پروژه به ۴۲ همت اعتبار نیاز داریم. پیشرفت فیزیکی کل کریدور در کشور حدود ۸۰ درصد و در استان کردستان ۷۵ درصد است.

خرمی با اشاره به تخصیص اعتبارات گفت: در سال ۱۴۰۳، اعتبار کل کریدور هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۶۲۰ میلیارد تومان به استان کردستان اختصاص یافته است. امسال اعتبار کریدور به ۳۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و از این مبلغ، ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای استان کردستان اختصاص داده شده است.

وی افزود: در استان کردستان، از ۱۴ قطعه کریدور، پنج قطعه به اتمام رسیده، هشت قطعه در حال اجراست و یک قطعه در کنارگذر سنندج در مرحله مطالعه و مناقصه قرار دارد. برای تکمیل پروژه در استان کردستان، نزدیک به ۱۵.۵ همت اعتبار مورد نیاز است و با همین روند، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان دولت کل ۱۵۰۰ کیلومتر کریدور غرب کشور تحویل شود.