باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که اوکراین «دیر یا زود» مجبور به مذاکره با روسیه خواهد شد و موضع مذاکره‌ای کی یف روز به روز در حال بدتر شدن است.

مسکو، اوکراین را به امتناع از درگیر شدن در مذاکرات صلح متهم کرده است. کی یف می‌گوید شرایط مسکو برای پایان جنگ غیرقابل قبول و مساوی با درخواست تسلیم شدن است.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که روسیه همچنان به یک توافق سیاسی و دیپلماتیک گشوده است و خواهان صلح می‌باشد.

اما او گفت که در فقدان چنین فرصتی، روسیه به منظور محافظت از امنیت خود و تضمین منافع نسل‌های آینده، به جنگ ادامه خواهد داد.

زلنسکی: روسیه برای جنگ بزرگ آماده می‌شود

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه مدعی شد که روسیه «جنگ بزرگی» در اروپا می‌خواهد و در حال آماده شدن برای شروع آن در اوایل سال ۲۰۲۹ یا ۲۰۳۰ است. او افزود که اوکراین هیچ نشانه‌ای مبنی بر تمایل روسیه برای توقف جنگ نمی‌بیند و ادعا می‌کند که تولید تجهیزات نظامی را افزایش داده است.

زلنسکی بر فشار بیشتر بر کرملین اصرار داشت تا «نیاز به توقف» در جنگ داشته باشد. او بر لزوم تحریم‌های بیشتر برای کاهش قابلیت‌های آن، از جمله محدود کردن بیشتر درآمدهای انرژی روسیه و قطع عرضه سلاح به آن، تأکید کرد.

منبع: تاس