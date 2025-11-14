باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - کاراته کا‌های ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض درخشان ظاهر شدند و با کسب ۳ مدال طلا و ۲ نقره مقتدرانه قهرمان این دوره از بازی‌ها شدند.

سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان، آتوسا گلسانژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم بانوان و فاطمه صادقی در کاتای انفرادی بانوان موفق به کسب مدال طلا شدند.

مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم مردان و صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم مردان به مدال نقره رسیدند.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، علی مسکینی از دور رقابت‌ها حذف شد.

علیرضا احسانی پیشکسوت کاراته و رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص عملکرد کاراته کا‌های کشورمان در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی گفت: کسب نتیجه خوب همیشه برای فدراسیون و وزارت ورزش مهم بوده است و تیم ملی کاراته کشورمان نیز با کسب نتایج درخشان قهرمان این دوره از بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی شد و قطعا مردم نیز از کسب این نتایج و قهرمانی خوشحال هستند.

در بخش بانوان ورزشکاران ما درخشان ظاهر شدند

او ادامه داد: در بخش بانوان ورزشکاران ما درخشان ظاهر شدند و ۳ مدال طلا به دست آوردند که موفقیت بزرگی است. مرتضی نعمتی نیز در فینال مقابل حریف کویتی اش به تساوی ۴ - ۴ رسیده بود که داوران رای به نفع کاراته کای کویتی دادند و او موفق به کسب مدال طلا نشد در حالی که او شایستگی کسب این مدال را داشت. رئیس شورای المپیک آسیا کویتی و به هرحال داوران به سود نماینده کویت رای دادند تا دست آن‌ها نیز از کسب مدال خالی نماند.

عربستانی‌ها در سنگین وزن کاراته ورزشکاران خوبی دارند

او درخصوص شکست صالح اباذری مقابل حریف عربستانی در فینال اظهار کرد: عربستانی‌ها در سنگین وزن کاراته ورزشکاران خوبی در این چند سال اخیر داشته‌اند و همیشه در این وزن مدعی هستند البته آن‌ها در سایر اوزان چندان قدرتمند نیستند. من از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ سرمربی تیم ملی کاراته عربستان بودم و آن‌ها کشوری ضعیف در کاراته محسوب می‌شدند، اما پس از چند آن‌ها در مسابقات آسیایی مدال گرفتند. پس از پایان دوران سرمربیگری ان در عربستان من آقای اشتری را به عربستانی معرفی کردم و او نیز توانست کاراته این کشور را ارتقاء دهد و در سال‌های اخیر نیز آن‌ها از مربیان ترکیه‌ای، الجزایری استفاده کرده‌اند و رشد خوبی داشته‌اند.

تمرکز ما باید روی بازی‌های آسیایی ناگویا باشد

احسانی درخصوص قهرمانی در این دوره از بازی‌ها در کمتر از یک سال مانده به بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: کاراته ایران به گواه روسای ادوار مختلف فدراسیون جهانی یکی از ۵ قدرت برتر جهان بوده است و از سال ۱۹۷۰ که مسابقات جهانی شروع شد ۲ سال بعد یعنی در سال ۱۹۷۲ ما در مسابقات جهانی حضور داشتیم و در سال ۱۹۷۷ سوم جهان شدیم. هدف فدراسیون کاراته باید بازی‌های آسیایی ناگویا باید باشد. جلسه کمیته فنی فدراسیون کاراته تشکیل نشده است و من براساس نظر کارشناسی ام معتقد هستم تمرکز ما باید روی بازی‌های آسیایی باشد تا مسابقات جهانی در مصر چرا که کسب نتایج در ناگویا برای فدراسیون، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بسیار مهم است.

او بیان کرد: ما باید روی کاراته کا‌های که قرار است به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام شوند متمرکز شویم تا شرایط آن‌ها به خوبی آماده حضور در این دوره از بازی‌ها باشند. ما در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از ۶ کاراته کای اعزامی ۵ نفر توانسته‌اند مدال کسب کنند و ۳ مدال طلا داشته‌ایم که این مهم نشان می‌دهد کاراته ما درخشان بوده است.

کمیته فنی دچار تحول و جوانگرایی شده است

احسانی در خصوص وضعیت کمیته فنی فدراسیون گفت: پس از انتخاب آقای رهنما به عنوان رئیس فدراسیون کاراته بنده به عنوان رئیس کمیته فنی انتخاب شدم و قرار بر این شد تا کمیته فنی در این دوره دچار تحول و جوانگرایی شود. همچنین در این دوره چندین کارگروه و کمیسیون نیز نظر کمیته فنی تشکیل خواهد شد تا به صورت تخصصی‌تر تیم‌های ملی و سبک‌های مختلف را بررسی کنند. البته در این دوره کمیته فنی خانم‌ها مجزا تشکیل خواهد شد و ما فقط در خصوص تیم‌های ملی کاراته مردان وظیفه سیاست گذاری، نظارت و مشاوره را خواهیم داشت.