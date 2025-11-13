باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، از زمان اجرای توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۲۶۰ شهروند فلسطینی به شهادت رسیده و ۶۳۲ نفر نیز زخمی شده‌اند.

در ۲۴ ساعت گذشته، دو شهید (شامل یک شهید جدید و یک پیکر که از زیر آوار خارج شده) و پنج زخمی به بیمارستان‌های غزه انتقال یافته‌اند. این گزارش تأکید می‌کند که هنوز شمار نامعلومی از قربانیان زیر آوار یا در معابر باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی به دلیل موانع موجود قادر به دسترسی به آنها نیستند.

بر اساس آمار رسمی، از زمان آغاز تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شمار کلی قربانیان به ۶۹۱۸۷ شهید و ۱۷۰۷۰۳ زخمی رسیده است. همچنین از زمان آتش‌بس، ۵۳۳ پیکر از زیر آوار‌ها کشف شده است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین