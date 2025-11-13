باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پارلمان پاکستان روز پنجشنبه با تصویب یک اصلاحیه جامع در قانون اساسی، مصونیت مادام‌العمر برای رئیس‌جمهور و همچنین فرمانده فعلی ارتش را به تصویب رساند. منتقدان هشدار داده‌اند که این اقدام، نظارت‌های دموکراتیک و استقلال قضایی را تضعیف خواهد کرد.

اصلاحیه بیست و هفتم که با اکثریت دو سوم آراء به تصویب رسید، قدرت نظامی را تحت یک نقش جدید «رئیس ستاد کل نیرو‌های دفاعی» متمرکز می‌کند و یک «دادگاه فدرال قانون اساسی» تأسیس می‌کند. این تغییرات به «عاصم منیر»، فرمانده ارتش که پس از درگیری پاکستان با هند در ماه مه به درجه فیلد مارشالی ارتقا یافت، فرماندهی بر ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی را اعطا می‌کند. او و سایر افسران عالی‌رتبه نظامی از حمایت‌های مادام‌العمر بهره‌مند خواهند شد.

تحت این اصلاحیه، هر افسری که به درجه فیلد مارشال، مارشال نیروی هوایی یا آدمیرال ناوگان ارتقا یابد، اکنون رتبه و امتیازات خود را مادام‌العمر حفظ خواهد کرد، در لباس نظامی باقی خواهد ماند و از مصونیت در برابر پیگرد قانونی برخوردار خواهد بود. چنین حمایت‌هایی قبلاً فقط برای رئیس دولت محفوظ بود.

«اسامه ملک»، وکیل مستقر در اسلام‌آباد، گفت: «این اصلاحیه قانون اساسی، استبداد را افزایش خواهد داد و هرگونه شباهت اندکی که به دموکراسی در این کشور وجود داشت، از بین خواهد رفت.»

وی به خبرگزاری فرانسه گفت: «این نه تنها نظارت غیرنظامی بر فعالیت‌های نظامی را حذف می‌کند، بلکه سلسله مراتب نظامی را که در آن تمام فرماندهان تحت سیستم رئیس ستاد مشترک برابر در نظر گرفته می‌شدند، به طور کامل نابود خواهد کرد.»

پاکستان، کشوری هسته‌ای با بیش از ۲۵۰ میلیون نفر جمعیت، مدت‌هاست برای متعادل کردن اختیارات غیرنظامی با نقش نظامی در سیاست تلاش کرده است.

این اصلاحیه همچنین «آصف علی زرداری»، رئیس‌جمهور را از هرگونه پیگرد قانونی مصون می‌کند، اگرچه این مصونیت در صورتی که او یا هر رئیس‌جمهور سابق دیگری بعداً سمت دولتی دیگری را بر عهده بگیرد، اعمال نخواهد شد. زرداری با چندین پرونده فساد مواجه بوده که پیشتر رسیدگی به آنان متوقف شده بود. احزاب مخالف به رهبری «تحریک انصاف» (PTI) در روز‌های گذشته نسخه‌هایی از این لایحه را در هر دو مجلس پاره کردند.

این لایحه همچنین در مجلس ۳۳۶ نفره سفلی با اکثریت مورد نیاز دو سوم آراء تصویب شد. این لایحه اکنون برای امضای زرداری و تبدیل شدن به قانون، به او ارسال می‌شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه