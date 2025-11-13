باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی: حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست کشور در حاشیه جلسه کمیته علمی و تخصصی شورای راهبری پارک ملی گلستان که با حضور مدیران کل محیط زیست استان‌های گلستان، خراسان شمالی و سمنان و اساتید دانشگاه و نمایندگان جوامع محلی برگزار شد، گفت: مشارکت پررنگ مردم در حفاظت مشارکتی، هوشمندسازی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای حفاظت از پارک ملی گلستان در دستور کار است.

وی افزود: صندوق ملی محیط زیست کشور با هدف رونق طبیعت گردی و بوم گردی روستا‌های حاشیه پارک ملی گلستان، درآمد پایدار برای حفاظت مطلوب از این ذخیره گاه زیست، فعال کردن تفرجگاه‌ها در داخل زیست گاه‌ها و ایجاد اشتغال برای جوامع محلی ۳ مدل سرمایه گذاری پیش بینی کرده است که احتمالا بین ۳۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان در این پارک سرمایه گذاری می‌شود.

ظهرابی همچنین با انتقاد از نقش کمرنگ جوامع محلی در اساسنامه قبلی شورای راهبری پارک‌های ملی گفت در تلاش هستیم با اصلاح اساسنامه نقش جوامع محلی را در شورای راهبری پر رنگ کنیم.

در ادامه معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست کشور از تهیه پیش نویس قانون مشارکت مردمی در مدیریت ۱۳ ذخیره گاه زیست کره خبر داد.

قدیر حسن زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان نیز نقش شورای راهبری پارک ملی گلستان و حفاظت مشارکتی را پررنگ ارزیابی کرد و گفت: با توجه به افزایش تعداد حریق‌ها در این ذخیره گاه زیست کره، اما با حضور جوامع محلی و همیاران محیط زیست وسعت آتش سوزی‌ها کاهش یافته است و همچنین تعداد علفخوران پارک ملی گلستان در طول دوره حفاظت مشارکتی از سال ۱۳۹۶ تاکنون به ۳ برابر افزایش یافته است.