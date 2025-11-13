باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- فرزانه صادق بعداز ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه کردستان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهارکرد : در جریان جنگ ۱۲ روزه استانهای مرزی کشور به خوبی درخشیدن و اداره استانی توسط استانداران بخوبی انجام شد که جای تقدیر دارد.
وی به اتمام رساندن طرحهای در حال اجرا، توجه ویژه برای محلات هدف بافت فرسوده، توجه به سکونتگاههای غیررسمی از دیگر موارد مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی در کردستان بود که به آن پرداخته شد.
صادق در ادامه به پروژههای مسکن و سایتهای لجستیک در کردستان اشاره کرد و گفت: ما در حوزه مسکن با مشکلات خاصی در کردستان روبهرو هستیم، توپوگرافی پیچیده استان و هزینههای بالای آمادهسازی زمینها یکی از چالشهای اصلی در ساخت مسکن است، اما تمام تلاشمان این است که این مشکلات را با استفاده از برنامهریزی دقیق و همکاریهای گسترده با بخش خصوصی برطرف کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از پروژههای مهم در استان، سایتهای لجستیک است و ما برای این پروژهها همکاری ویژهای با بخش خصوصی خواهیم داشت تا این سایتها هرچه سریعتر در دسترس قرار گیرند و با تسهیل شرایط برای واردات و صادرات، به توسعه اقتصادی استان کمک کنند.
سکونتگاههای غیررسمی باید خدمات استاندارد شهری دریافت کنند
وزیر راه و شهرسازی همچنین به ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده شهری در استان اشاره کرد و گفت: ما بهجای استفاده از عبارت سکونتگاههای غیررسمی، به آنها بهعنوان بخشهایی از جامعه شهری نگاه میکنیم که باید خدمات شهری استاندارد دریافت کنند.
وی اضافه کرد: با استفاده از روشهای جدید، بافتهای فرسوده شهری و حاشیهای باید ساماندهی شوند تا مردم از خدمات شهری بهتر بهرهمند شوند.
وی در پایان تصریح کرد: تمام هزینههای لازم برای آمادهسازی و حل مشکلات مربوط به پروژههای مسکن و سکونتگاهها باید به درستی مدیریت شود و با همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی، امیدواریم که بهزودی شاهد تحول قابل توجهی در حوزه مسکن و توسعه زیرساختهای کردستان باشیم.
وی، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و محدودیتهای منابع، گفت: اگرچه در گذشته منابع بیشتری در اختیار داشتیم، اما اکنون با منابع محدودتری مواجهیم، این در حالی است که تراز مالی کشور نیز نسبت به گذشته به شدت تحت فشار است، با این حال، سرمایههای زیادی همچنان در دسترس داریم که مهمترین آنها مردم ایران، به ویژه در استان کردستان، هستند.
وی همچنین به اهمیت سرمایه اجتماعی استان کردستان اشاره کرد و گفت: کردستان همواره پشتوانهای استوار برای نظام جمهوری اسلامی بوده و هست. مردمان غیور و مقاوم این خطه، که در تاریخ کشور همواره از آنها به عنوان مجاهدان خاموش یاد شده، نقش مهمی در پیشبرد اهداف کشور دارند.
معاون رئیسجمهور در ادامه تاکید کرد: با وجود محدودیتهای مالی و بودجهای، دولت و نمایندگان مجلس باید دست در دست یکدیگر بگذارند و با همافزایی، از ظرفیتهای موجود برای توسعه استان استفاده کنند.
وی همچنین به حضور بخش خصوصی در این نشست اشاره و از همکاری آنها در جهت تحقق پروژههای زیرساختی استان تشکر کرد و گفت: در شرایط فعلی باید از تمامی ظرفیتها بهره ببریم و مطمئن شویم که بخش خصوصی در کنار دولت، به عنوان یک شریک استراتژیک، در مسیر توسعه مشارکت خواهد داشت و اگر نتوانیم این همکاری را بهطور مؤثر ایجاد کنیم، روند توسعه کندتر خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: چالشها و محدودیتها نباید مانع تلاشهای مستمر در جهت بهبود وضعیت استان شوند و همه باید در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف توسعهای تلاش کنند.
صادق با بیان اینکه امروز ۲۵ کیلومتر از کریدور شمالغرب در کردستان افتتاح شد، ابراز امیدواری کرد که پروژه کریدور شمالغرب کشور در کردستان نیز تا پایان دولت به اتمام برسد.
مراحل قانونی راهاندازی سایت لجستیک کردستان تسریع مییابد
وی عنوان کرد: عدالت پروازها بررسی میشود و به وضعیت پروازهای استان کردستان رسیدگی میشود و مراحل قانونی راهاندازی سایت لجستیک استان نیز تسریع مییابد و این طرح در کردستان اجرایی میشود.
وزیر راه و شهرسازی به اهمیت همکاریهای جمعی برای رفع مشکلات زیرساختی این استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات قابل حل هستند، به شرطی که با همافزایی و همکاری صادقانه با یکدیگر گام برداریم و مشکلات مالی بهتنهایی عامل همه مسائل نیستند و بسیاری از مسائل را میتوان با همکاری میان دولت، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی حل کرد.
صادق با اشاره به مشکلات آبرسانی در برخی از شهرستانها اظهار کرد: مسائل آبرسانی در کردستان به دلیل کمبود منابع آبی نیست، بلکه به مشکلات موجود در شبکههای آبرسانی مربوط میشود و مردم از تلاشهای صورتگرفته در این زمینه آگاهند و قدردان این اقدامات هستند و این نشان میدهد که اگر تلاشها ادامه یابد، مشکلات قابل حل خواهند بود.
وی همچنین با اشاره به لزوم توجه به راهها و زیرساختهای حملونقل در استان کردستان تاکید کرد: راهها یکی از اولویتهای اصلی توسعه استان هستند و برای تکمیل آزادراهها و بزرگراهها در کردستان، به همکاری و اعتماد بخش خصوصی نیاز داریم، ما در دولت باید اعتماد بخش خصوصی را جلب کرده و آنها را به مشارکت در این پروژهها ترغیب کنیم، تا به امروز، ۹۰ درصد هزینههای پروژههای بزرگراهی در استان با مشارکت بخش خصوصی تأمین شده است و این همکاری باید ادامه یابد.
صادق در ادامه افزود: آزادراهها و پروژههای زیرساختی در کردستان باید با سرعت بیشتری پیش بروند و ما امیدواریم که در طول دوره دولت فعلی، پروژههای آزادراهی به اتمام برسند و استان کردستان به یکی از کانونهای اتصال شمال غرب به جنوب غرب کشور تبدیل شود.
وی همچنین به پروژههای بزرگراهی در استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بخشهایی از پروژهها مانند ۲۵ کیلومتر از آزادراهها به بهرهبرداری رسیدهاند و هدف ما این است که تا پایان دولت، تمامی پروژههای بزرگراهی و آزادراهی به سرانجام برسند تا مردم استان از خدمات بهتر و راحتتری برخوردار شوند.
صادق در خصوص راههای روستایی نیز با توجه به شرایط توپوگرافی خاص استان تاکید کرد: راههای روستایی یکی از مشکلات اساسی استان کردستان است، با وجود مشکلات جغرافیایی، ما در تلاشیم که با برنامهریزی دقیق، پروژههای راهسازی را با اولویتبندی مناسب به پیش ببریم.
وی اضافه کرد: امسال، حدود سه و نیم هزار میلیارد تومان برای پروژههای راههای روستایی در نظر گرفته شده است، مهم است که این پروژهها با توجه به اولویتهای واقعی شهرستانها پیش بروند.