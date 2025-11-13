باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - آیین استقبال از نودانشجویان دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره) در سال تحصیلی ۱۴۰۴ با حضور پرشور بیش از ۸۰۰ دانشجو و اجرای برنامه‌های فرهنگی،نمایش‌های دانشجویی و مسابقات تعاملی، در فضایی سرشار از انرژی، نشاط و همدلی برگزار شد.

مراسم استقبال از نودانشجویان دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره) صبح امروز با حضور دکتر احمدرضا مظاهری رئیس دانشگاه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌محمد رایگان نماینده نهاد رهبری، اعضای هیأت رئیسه، استادان و کارکنان دانشگاه، در سالن اجتماعات مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این آیین، دکتر مظاهری ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، نودانشجویان را سرمایه‌های ارزشمند آینده کشور دانست و گفت:«ورود به دانشگاه، گامی سرنوشت‌ساز در مسیر زندگی هر جوان است. دانشگاه آیت‌الله العظمی بروجردی (ره) با رویکردی علمی و فرهنگی تلاش دارد بستری پویا برای رشد فکری، مهارتی و اجتماعی دانشجویان فراهم کند تا آنان بتوانند در آینده نقش‌آفرینان توسعه کشور باشند.»

وی افزود: «این دانشگاه با اتکا به ظرفیت‌های علمی اعضای هیأت علمی و امکانات پژوهشی و فرهنگی، آماده است تا با حمایت از ایده‌های نو و فعالیت‌های دانشجویی، نسلی خلاق و مسئولیت‌پذیر را تربیت کند.»

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین رایگان با تأکید بر اهمیت دوران دانشجویی به‌عنوان «دوران شکوفایی اندیشه و خودسازی معنوی»، از نودانشجویان خواست تا در کنار تحصیل، به تقویت مهارت‌های اخلاقی و فرهنگی نیز توجه ویژه داشته باشند.

همچنین در بخش‌های مختلف این برنامه، گروه‌های هنری دانشجویان با اجرای موسیقی، تئاتر و برنامه‌های شاد فرهنگی، فضایی دلنشین و پرنشاط را برای حاضران رقم زدند.

از نکات جذاب مراسم امسال، برگزاری «چالش ویژه نودانشجویان» به همت روابط عمومی دانشگاه بود که با هدف ایجاد تعامل، آشنایی بیشتر دانشجویان جدید با محیط دانشگاه و تقویت روحیه کار گروهی طراحی شده بود. این چالش با استقبال گسترده دانشجویان روبه‌رو شد و شور و نشاط خاصی به مراسم بخشید.

مراسم با معرفی انجمن‌های علمی، کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های دانشجویی و همچنین بازدید نودانشجویان از فضا‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه به پایان رسید.

این آیین پرشور، آغازگر سالی نو و پرامید برای جامعه دانشگاهی آیت‌الله العظمی بروجردی (ره) بود؛ سالی که قرار است با تلاش، همدلی و خلاقیت جوانان دانشجو، به سالی پربار در عرصه‌های علمی و فرهنگی تبدیل شود.