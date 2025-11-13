وزیر خارجه دولت الجولانی با برافراشتن پرچم جدید سوریه در لندن، بازگشایی رسمی سفارت این کشور در انگلیس را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه امروز پنجشنبه، پرچم کشورش را بر فراز ساختمان سفارت سوریه در لندن، پایتخت انگلیس، به اهتزاز درآورد و به این ترتیب از سرگیری فعالیت رسمی سفارت پس از ۱۴ سال تعطیلی را اعلام کرد.

الشیبانی در پستی که در پلتفرم ایکس  منتشر کرد، مدعی شد که پس از سال‌ها انزوایی که اسد تحمیل کرده بود، امروز سفارت سوریه در لندن را بازگشایی شده و سوریه با هویت آزاد خود به جهان بازمی‌گردد.

وزارت امور خارجه سوریه نیز تصویری از الشیبانی در مقابل ساختمان سفارت هنگام برافراشتن پرچم سوریه، با حضور تعدادی از اعضای جامعه سوری مقیم لندن، در حساب خود در پلتفرم ایکس منتشر کرد.

در ماه ژوئیه گذشته، انگلیس همزمان با سفر دیوید لامی، وزیر خارجه وقت این کشور، به دمشق، پایتخت سوریه، اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود با سوریه را از سر گرفته است.

همچنین، دولت انگلیس از یک بسته حمایتی اضافی به ارزش ۹۴.۵ میلیون پوند استرلینگ برای ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به مردم سوریه خبر داد. اوایل همین ماه، انگلیس تحریم‌ها علیه ابومحمد الجولانی، رئیس موقت سوریه و سرکرده تروریست‌های تحریر الشام را پس از اتخاذ تصمیمی مشابه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، لغو کرد.

انگلیس در همان بیانیه، لغو تحریم‌ها علیه انس خطاب، وزیر کشور سوریه، را نیز اعلام کرد. شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم‌های اعمال شده علیه الجولانی و انس خطاب را لغو کرد؛ این قطعنامه که توسط آمریکا تدوین شده بود، با تایید ۱۴ کشور به تصویب رسید، در حالی که چین از دادن رای ممتنع خودداری کرد.

منبع: الشرق

برچسب ها: ابومحمد الجولانی ، سفارت سوریه
