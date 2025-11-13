رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: استان کردستان فاقد آزادراه است و در حوزه بزرگراه‌ها با تراکم ۱۱.۵۴ کیلومتر در هر هزار کیلومتر مربع، در رتبه بیست‌وسوم کشور قرار دارد، در حالی‌که میانگین کشوری این شاخص ۱۲.۹۳ کیلومتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  کلثوم مومنی- اکبر محمدی، در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان اعلام کرد شاخص برخورداری راه‌های روستایی کردستان از آسفالت ۷۴ درصد است، در حالی‌که میانگین کشوری ۸۶ درصد می‌باشد و استان در رتبه بیست‌وششم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به طول ۶۱۸۳ کیلومتری راه‌های روستایی استان گفت تنها ۳۵۸۰ کیلومتر آن آسفالت است و برای رسیدن به میانگین کشور باید ۴۵۰ کیلومتر راه جدید با اعتباری حدود ۶ هزار میلیارد تومان احداث شود.

محمدی افزود: کردستان فاقد آزادراه است و تراکم بزرگراه‌های آن ۱۱.۵۴ کیلومتر در هر هزار کیلومتر مربع است که کمتر از میانگین کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت ما مطلوب حمل‌ونقل عمومی استان گفت نوسازی ناوگان و تکمیل کریدور شمال‌غرب – جنوب‌غرب از ضروریات استان است

به گفته وی، ۴۵ درصد بافت شهری استان ناکارآمد است و محدودیت زمین و شرایط توپوگرافی، توسعه مسکن را دشوار کرده است.

محمدی در پایان بر آمادگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای حمایت مالی از پروژه‌های زیرساختی کردستان تأکید کرد.

برچسب ها: کردستان ، جاده های روستایی ، اسفالت
خبرهای مرتبط
گواهی عدم سوء پیشینه کاندیداهای انتخاباتی، باید سه ماه مهلت داشته باشد
تشدید طرح برخورد با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی در کردستان
لزوم تسریع در اجرای پروژه کنارگذر سنندج از کریدور ترانزیتی غرب کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تلاش دولت چهاردهم برای رفع مشکلات زیرساختی و مسکن
لزوم تخصیص اعتبارات ویژه برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور در کردستان
بلوار ۲۴ متری اتصال میدان قبا به کمربندی آبیدر سنندج به بهره‌برداری رسید
۲۵ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور افتتاح شد
لزوم تسریع در اجرای پروژه کنارگذر سنندج از کریدور ترانزیتی غرب کشور
پروژه‌های کردستان براساس اولویت‌بندی دسته بندی و دنبال شود
کردستان در شاخص برخورداری از راه‌های روستایی آسفالت‌شده، ۱۲ درصد پایین‌تر از میانگین کشور
آخرین اخبار
کردستان در شاخص برخورداری از راه‌های روستایی آسفالت‌شده، ۱۲ درصد پایین‌تر از میانگین کشور
پروژه‌های کردستان براساس اولویت‌بندی دسته بندی و دنبال شود
لزوم تسریع در اجرای پروژه کنارگذر سنندج از کریدور ترانزیتی غرب کشور
بلوار ۲۴ متری اتصال میدان قبا به کمربندی آبیدر سنندج به بهره‌برداری رسید
لزوم تخصیص اعتبارات ویژه برای تکمیل کریدور بزرگراهی غرب کشور در کردستان
۲۵ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور افتتاح شد
تلاش دولت چهاردهم برای رفع مشکلات زیرساختی و مسکن