اکبر محمدی، در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان اعلام کرد شاخص برخورداری راه‌های روستایی کردستان از آسفالت ۷۴ درصد است، در حالی‌که میانگین کشوری ۸۶ درصد می‌باشد و استان در رتبه بیست‌وششم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به طول ۶۱۸۳ کیلومتری راه‌های روستایی استان گفت تنها ۳۵۸۰ کیلومتر آن آسفالت است و برای رسیدن به میانگین کشور باید ۴۵۰ کیلومتر راه جدید با اعتباری حدود ۶ هزار میلیارد تومان احداث شود.

محمدی افزود: کردستان فاقد آزادراه است و تراکم بزرگراه‌های آن ۱۱.۵۴ کیلومتر در هر هزار کیلومتر مربع است که کمتر از میانگین کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت ما مطلوب حمل‌ونقل عمومی استان گفت نوسازی ناوگان و تکمیل کریدور شمال‌غرب – جنوب‌غرب از ضروریات استان است

به گفته وی، ۴۵ درصد بافت شهری استان ناکارآمد است و محدودیت زمین و شرایط توپوگرافی، توسعه مسکن را دشوار کرده است.

محمدی در پایان بر آمادگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای حمایت مالی از پروژه‌های زیرساختی کردستان تأکید کرد.