افزایش انتقاد‌ها از تجمل‌گرایی ترامپ + فیلم

تجمل گرایی ترامپ در روز‌هایی که آمریکایی‌ها با گرسنگی مواجه هستند، انتقاد‌هایی را به همراه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجمل گرایی ترامپ و ساخت و ساز ۳۰۰ میلیون دلاری او در کاخ سفید، همزمان با تعطیلی ۴۳ روزه دولت مورد انتقادات قرارگرفته است.

