\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u062c\u0645\u0644 \u06af\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0648 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0648 \u0633\u0627\u0632 \u06f3\u06f0\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0644\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0648 \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u062e \u0633\u0641\u06cc\u062f\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u06f4\u06f3 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u062f\u0648\u0644\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u062f\u0627\u062a \u0642\u0631\u0627\u0631\u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n